Las llamas asolan España y Europa en uno de los veranos más difíciles frente al fuego: estas son las zonas afectadas

España, Francia, Grecia, Bélgica... Europa afronta uno de los veranos más complejos debido a los incendios y a las altas temperaturas. La situación en particular mejora por momentos y en general sigue estancada. Mientras unos se extinguen, otros se avivan, y así, sucesivamente.

Lo saben bien los vecinos de Huelva, Huesca y Zamora. Muchos de ellos han tenido que abandonar sus hogares por la proximidad del fuego, aunque parece que poco a poco van llegando las buenas noticias; al menos para los onubenses, pues así lo han confirmado este sábado las autoridades andaluzas.

"Por primera vez", asegura el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, el incendio forestal no ha evolucionado en ninguno de sus frentes durante la noche. "Nuestro objetivo era estrangular el incendio para que llegara un momento en el que no siguiera avanzando", ha dicho. "El incendio no ha evolucionado en ninguno de sus frentes".

Aun así, cabe recordar que el fuego ha calcinado unas 40.000 hectáreas, lo que ha originado que 546 personas hayan tenido que abandonar sus hogares y se encuentren en alojamiento preventivo. Los núcleos más afectados por el incendio son Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo, La Palma del Condado, El Madroño, Escacena del Campo y Aznalcóllar.

Paisaje calcinado en Huelva | Europa Press

Preocupación en Huesca

En la provincia aragonesa la situación sigue siendo preocupante. Según las últimas informaciones, el Gobierno de Aragón ha activado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y el Acuerdo de Málaga, que permite solicitar bomberos terrestres franceses para ayudar en las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos.

El fuego ha calcinado ya más de 15.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de mil vecinos. Su extensión se aproxima a la zona de Peña Oroel, en Jaca, lo que ha obligado a las autoridades a enviar un Es-Alert en el que se solicita que las personas que se encuentren realizando excursiones o cualquier actividad en zona forestal permanezcan en entornos urbanos.

Nuevo fuego declarado en Zamora

La comunidad castellano-leonesa tampoco descansa. Un incendio forestal declarado en la madrugada de este sábado ha obligado a desalojar las poblaciones de Ciprián y Castromil. La cercanía de las llamas ha provocado el cierre del tráfico de la carretera provincial de Zamora ZA-L-2698 que une ambas poblaciones, según han informado fuentes del operativo de extinción.

Francia y Bélgica, también afectadas

En Europa la situación este verano es crítica. El país francés lleva unas 90.000 hectáreas calcinadas desde comienzos de 2026. El último incendio registrado de gran magnitud ha sido el de Landas, al suroeste de Francia, que ya arrasa 1.600 hectáreas.

También Bélgica se enfrenta a una jornada difícil con las llamas arrasando 1.400 hectáreas, lo que convierte al incendio en el mayor registrado nunca en el país belga, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

Bombero lucha contra el fuego en Francia | Europa Press

"Los camiones de bomberos se hunden al intentar alcanzar las llamas; necesitamos más apoyo aéreo. Otra dificultad es el viento, que cambia de dirección constantemente. Por eso el fuego se propaga en todas direcciones", ha dicho Nathalie Thönnissen, la alcaldesa de Baelen, uno de los municipios afectados.

El país se ha visto en la obligación de activar el Mecanismo de Protección Civil europeo para combatir el fuego, que está devorando desde el viernes la región de las Hautes Fagnes, en el suroeste del país.