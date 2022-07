¿Te llaman para ponerte la vacuna de Covid? La nueva estafa de la que han alertado las autoridades

Las autoridades han alertado sobre una nueva estafa tras la aparición de varios casos de similares características. En esta ocasión, los delincuentes aprovechan la pandemia y la vacunación contra el coronavirus.

El Departamento de Salud de Cataluña, al igual que los Mossos d’Esquadra, han lanzado una advertencia acerca de este tipo de timo, en el que se pone como excusa la administración de la cuarta dosis de vacuna Covid.

Así es la nueva estafa telefónica sobre la vacuna Covid

La estafa consiste en realizar una llamada telefónica a una persona para solicitar sus datos personales y así programar una cita para ponerse la dosis de refuerzo.

En ningún caso hay que seguir las instrucciones de los delincuentes: si una persona cae en el timo, recibirá un SMS con un código que deberá decir al interlocutor. Con ese código, los responsables del delito podrán acceder a toda la información del dispositivo de la víctima, como la cuenta bancaria, contraseñas u otra información personal relevante.

Por tanto, conviene no seguir las indicaciones de la persona que llama, puesto que ningún departamento de salud llama a la población para programar una cita para vacunarse. “Salud no solicita datos personales por teléfono y todavía no ha comenzado la vacunación con la cuarta dosis”, advierten desde la cuenta de Twitter de Salud en Cataluña.

Conviene recordar que lo más aconsejable es terminar la llamada de este tipo, esto es, colgar el teléfono si la persona que llama solicita datos para citar para la administración de la dosis de refuerzo.

¿Cuándo empieza la vacunación de la cuarta dosis?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirmó que la vacunación de la cuarta dosis para la población general comenzaría “en breve”, aunque no detalló una fecha exacta. Las personas inmunodeprimidas ya tienen dicha dosis, mientras que el siguiente colectivo sería el de mayores de 80 años.

Además, la EMA (Agencia Europea del Medicamento) aconsejó el suministro de la cuarta dosis para personas de entre 60 y 79 años, sobre todo por la aparición de nuevas variantes y su alto grado de transmisión entre la población, debido a un aumento de contagios mundiales.