La Línea 6 del Metro de Madrid estrenará su servicio automático en marzo de 2027

La Comunidad de Madrid inaugurará a finales de marzo de 2027 la primera línea automática de Metro de la región. Se trata de la Línea 6, que se convertirá en la primera en incorporar trenes sin conductor, un avance que permitirá modernizar el servicio y mejorar la capacidad, la seguridad y la comodidad de los usuarios.

Los trabajos de adaptación y las pruebas técnicas ya están en marcha en diferentes puntos del recorrido. Se están realizando durante el fin de semana en horario nocturno. Los primeros ensayos se han realizado entre Cuatro Caminos y Lucero, durante los meses de septiembre y octubre, se ha continuado en el tramo comprendido entre Arganzuela-Planetario y Ciudad Universitaria, hasta completar el recorrido de toda la línea.

Los técnicos están trabajando y verificando la precisión de los trenes en las paradas, que se detendrán exactamente en el punto previsto. De tal forma que estará perfectamente sincronizada la apertura de las puertas de los convoyes con las de los andenes, aumentando las condiciones de seguridad para los viajeros. Las pruebas incluyen también ensayos con trenes cargados con toneladas de hormigón para simular la ocupación de viajeros y comprobar su comportamiento tanto en condiciones de carga como en vacío.

La transformación de la Línea 6 también contempla la adaptación de los trenes y de las instalaciones. 56 de los 70 andenes de la Circular ya cuentan con este sistema y está previsto que el resto complete su instalación a finales de 2026. Los nuevos trenes dispondrán de un sistema de aproximación para facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida, eliminando prácticamente la separación horizontal entre el convoy y el andén.

Por cierto, una vez puesto en marcha el servicio automático de la línea 6, a partir del segundo trimestre de 2027, la "Circular" permanecerá abierta las 24 horas del día durante los fines de semana.

Metro, también está modernizando las instalaciones del depósito y el puesto de control central, con la renovación de los sistemas de alimentación eléctrica, señalización y gestión de la circulación. El nuevo centro de control contará con siete puestos de trabajo para supervisar el funcionamiento de la línea automática.

Con estas actuaciones, la Comunidad de Madrid avanza en la automatización de la Línea 6, un proyecto que pretende situar a la red metropolitana en un nuevo modelo de transporte público, con mayores garantías de seguridad, eficiencia y confort.