El lapsus de Carlos Bardem antes del desahucio de Maricarmen: "Paquita, no estás sola"

Maricarmen fue desahuciada de una vivienda en la que había permanecido durante 70 años. La vecina madrileña de 87 años fue desalojada este miércoles de la casa después de cuatro intentos y de una tensión social a las puertas de este domicilio ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda.

Centenares de personas se concentraron hasta que fueron desalojados uno a uno por las autoridades. En el día previo al desahucio, también se organizó una concentración que reunió a rostros más conocidos para apoyar a Maricarmen. Uno de ellos fue Carlos Bardem, hermano del conocido actor español Javier Bardem, o el también actor Juan Diego Botto.

El lapsus de Bardem: se confundió de nombre con Maricarmen

Precisamente, los dos subieron al escenario improvisado en el lugar y Bardem tuvo un lapsus a la hora de referirse a Maricarmen. "Esto es maravilloso, esto es solidaridad. Paquita, no estás sola", llegó a decir Bardem, unas palabras a las que siguió un breve silencio hasta que una de las presentes le recordó el nombre real de la vecina: "Es Maricarmen".

"Maricarmen, Paquita tampoco está sola y Alejandro tampoco, que ya se me...", respondió Bardem después de un lapsus que se tomó con humor, al igual que los presentes, para después continuar con su discurso: "Cuando la legalidad en un sistema rentista y especulador, la legalidad no suele coincidir con lo justo. Ante eso, solo cabe desobediencia civil y organización popular".

Un caso simbólico: Maricarmen agradece el apoyo

Bardem hablaba así antes de que se produjera el desahucio de Maricarmen, un caso ya icónico en Madrid y que ha provocado manifestaciones en la capital y también en Barcelona, exigiendo responsabilidades por lo que entienden que es "injusto" al desalojar a una mujer de 87 años de la que ha sido su casa durante más de siete décadas.

Maricarmen, que sufre una discapacidad del 50%, agradeció visiblemente emocionada el apoyo del Sindicato de Inquilinas y de los asistentes. "Luchar, no os quedéis en casa, luchar por vuestra vivienda, que tenemos derecho a vivir", exclamó en el acto previo al desahucio, recordando que "la gente no quiere áticos, quiere pisos para poder vivir"

El Sindicato de Inquilinas, por su parte, cargó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "vender nuestros hogares al mejor postor a una turba de especuladores en lugar de buscar soluciones habituacionales". También criticaron la inacción del Gobierno central, al que ha acusado de "lavarse las manos" con el caso de Maricarmen: "Están usando nuestro dolor como arma arrojadiza al Gobierno regional", han denunciado.

Por otro lado, una donante anónima se ofreció a pagar parte del alquiler de Maricarmen para evitar el desahucio. Sin embargo, el fondo propietario de la vivienda, Urbagestión, contestó con una negativa a la oferta. Cabe recordar que Maricarmen pagaba unos 500 euros por el alquiler, aunque ahora trataban de subir el importe hasta los 2.650 euros mensuales.