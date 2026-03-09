Un juzgado admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, la segunda denuncia contra el expolítico tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá, según ha informado el abogado de ambas denunciantes.

En concreto es el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 el que ha admitido a trámite esta denuncia, han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El letrado Alfredo Arrién, que representa a las mujeres que han denunciado a Errejón, ha confirmado este lunes la admisión a trámite, sin aportar más detalles para mantener la cautela y el silencio "por expreso deseo de la denunciante".

La denuncia se interpuso hace unas semanas por una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, cuando según relata la mujer ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

La obligó a mantener relaciones sin su consentimiento: "Si gritas será peor"

En la denuncia a la que ha tenido acceso Onda Cero, el abogado de esta nueva denunciante relata que en 2021 comenzó su contacto con Errejón primero por redes sociales, luego mediante Telegram y finalmente en persona.

El 16 de octubre de 2021 (esto sería 8 días después de la presunta agresión de Errejón a Elisa Mouliaá) ella estaba en una boda y Errejón le propuso que fuera con él a una fiesta en Móstoles (Madrid), pagándole el taxi para que fuese, y allí, tras beber y consumir cocaína ambos, según el relato de la denuncia, Errejón tuvo "comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos".

La denunciante cuenta que le obligó a practicarle varias felaciones en una fiesta y durante el trayecto a su casa, pese a su resistencia. Luego fueron a la casa de él, y ya en el piso, Errejón la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, llegando a decirle "si gritas será peor" o "si te resistes será peor".

En un momento dado Errejón la violó "de manera sorpresiva y violenta", sujetándole el cuello y la penetró por la espalda, pese a que ella gritó reiteradamente que cesara, añade la denuncia.

La denunciante se fue del domicilio y luego volvió a ver a Errejón una vez más, y al ver que persistía en su comportamiento controlador no volvió a quedar. Luego sufrió ataques de ansiedad y tuvo que comenzar un tratamiento psicológico.

