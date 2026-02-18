Un ex jugador del Barça denuncia un intento de atraco: "¿Dónde está la seguridad en Barcelona?"

El ex jugador de baloncesto, Audie Norris, ha denunciado en las últimas horas que ha sufrido un intento de atraco en Barcelona que, afortunadamente, no ha tenido consecuencias importantes.

Norris cuenta que salía de la Estación de Sants de camino a su coche cuando dos hombres intentaron atracarle echándole un spray en la chaqueta. "Por detrás otro vino con excusa de limpiarme. En realidad querían robarme. Logré escapar, entrar al coche, cerrarlo y me fui", explicaba a través de un mensaje en sus redes sociales.

Denuncia, además, que a la hora a la que ocurrieron los hechos, las 23:00, no había por la zona "ni policía ni seguridad".

"Si hubieran tenido un cuchillo hubiera acabado muy mal esta historia. ¿Dónde está la seguridad en Barcelona? Ni siquiera un hombre grande y fuerte como yo puede andar tranquilo por la calle", explicaba en sus redes sociales, donde adjuntaba también un foto con la chaqueta manchada.

Su hilo en X, publicado este miércoles por la mañana, se ha viralizado en poco tiempo llegando a alcanzar más 250.000 visualizaciones de centenares de respuestas y reacciones a lo que cuenta el ex jugador del Barcelona.

Quién es Audie Norris

Audie Norris es considerado uno de los principales estandartes del Barcelona de baloncesto de finales de los 80 y principios de los 90.

El norteamericano llegó al equipo culé en 1987 procedente de la NBA y jugó hasta seis temporadas en Can Barça ganando tres títulos de Liga y dos Copas del Rey.

Su altura e impresionante físico, mide 2,06 metros, le llevaron a ser uno de los pivots más destacados de aquellos años en el baloncesto europeo.

Antes de llegar el Barça jugó tres temporadas en la NBA pasando por los Portland Trail Blazers y los Indiana Pacers, participando en 169 partidos durante esos tres años.