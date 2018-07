Un joven mata a un indigente en Madrid golpeándolo con una piedra y luego prende fuego a un piso

El indigente que fue agredido en un parque de Madrid por un joven que le golpeó la cabeza con una piedra ha muerto como consecuencia de las heridas recibidas, han confirmado fuentes sanitarias.

El hombre de 48 años y origen brasileño aunque nacionalizado español, ha muerto en el hospital Clínico San Carlos poco después de su ingreso. El suceso tuvo lugar cuando la víctima estaba en el banco en el que suele pernoctar en un parque ubicado entre las calles Gasómetro y Ronda de Toledo de la capital, y fue atacado por un joven que le golpeó la cabeza con una piedra, según ha reconocido el presunto agresor a la Policía.

Los sanitarios encontraron a la víctima, de 48 años, en parada cardiorrespiratoria de la que consiguieron sacarle tras quince minutos de maniobras de reanimación, trasladándole muy grave al hospital Clínico. Dos horas después la Policía recibió un aviso alertando de un incendio en un piso de la cercana calle Bernardino Obregón, cuyos inquilinos tuvieron que salir corriendo de la vivienda y fueron atendidos por el Samur por intoxicación por humo, al igual que otros cuatro vecinos del edificio.

Cuando la Policía acudió al lugar se encontró en un patio interior cercano a la vivienda al joven después detenido, quien, visiblemente alterado, aseguró a la Policía que había asesinado a tres personas esa noche, una en un parque y otras dos en el piso que había ardido, aunque luego se comprobó que no era cierto.

"He escapado del piso que he quemado donde he matado a dos personas que viven conmigo. He quemado bolsas para matarles", dijo a los agentes el joven, alterado al parecer porque había consumido drogas.

También les aseguró que, antes, había matado en un parque a un hombre con el que había discutido porque no dejaba a su perro en paz. Los agentes comprobaron que este joven, R.D.S.L., de 26 años y origen brasileño -según las primeras pesquisas, ya que iba indocumentado-, era el autor de la agresión al indigente y que había prendido fuego en el piso donde él mismo residía, pero sin llegar a causar la muerte de nadie, y le arrestaron.