Un joven apuñala a otro con un cuchillo de cocina en el centro de Madrid por celos

Un joven de 26 años ha sido detenido después de agredir a otro de 20 años con un cuchillo de cocina de 20 centímetros durante la pasada noche en la calle Carretas (Madrid). Según fuentes policiales citadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar durante las 06:00 horas al salir de una discoteca.

Presuntamente, la víctima se aproximó a la pareja sentimental del agresor y este le atacó con el arma mencionada. Fuentes de Emergencias Madrid han informado de que la víctima presentaba una herida por arma blanca en la zona renal izquierda de la espalda, por lo que tuvo que ser trasladado como "paciente potencialmente grave" al Hospital Gregorio Marañón.

La víctima se acercó primero a hablar con las chicas

Por su parte, la Policía ha informado de que el agresor, de origen peruano y con antecedentes, ha sido detenido como responsable de un presunto delito de lesiones. Los agentes encontraron el arma detrás de una columna y pudieron reconstruir lo ocurrido después de hablar con varios testigos.

Estas personas contaron a los agentes que los dos jóvenes se encontraban dentro de un local y la víctima se acercó a hablar con dos chicas. Una de ellas, la novia del agresor, cargó contra él, y comenzó una discusión que terminó en la propia calle con la agresión con el cuchillo.

Otra agresión en Príncipe Pío

Esta misma noche se ha producido otra agresión en el Paseo de la Florida/Príncipe Pío. Allí, alrededor de las 5:20 horas, el SAMUR ha atendido a un joven de 25-30 años por traumatismo craneoencefálico moderado-grave, por el que ha tenido que ser trasladado intubado al hospital Clínico.

Los hechos ocurrieron en la puerta de una discoteca, después de que la Policía Nacional recibiera un aviso de un trabajador del local para informar de una pelea. Cuando los agentes llegaron había un joven tendido en el suelo inconsciente sangrando por un oído, por lo solicitaron la asistencia del SAMUR-PC.

Según los agentes, la víctima estaba en estado ebrio y molestando al resto de usuarios, por lo que fue expulsado del local. Ya en el exterior, otro joven le dio una bofetada, por lo que cayó al suelo y se golpeó. El autor del golpe ha sido detenido por un presunto delito de lesiones. Ambos son de nacionalidad española de 26 y 27 años.