EN TERTULIA EN MÁS DE UNO

Joaquín Manso: "En una tragedia con 45 muertos es la política la que tiene que responder por el mal funcionamiento del Estado"

Considera que era "obligación institucional" de Sánchez acudir al funeral por las víctimas al producirse el accidente por un "mal funcionamiento del Estado".

Alsina ironiza sobre la ausencia de Sánchez en el funeral por Adamuz y sobre que el Gobierno entrase por una puerta sin público: "Por la razón que sea"

Por qué Pedro Sánchez no va al funeral por las víctimas de Adamuz en Huelva

Así ha sido el funeral por las víctimas en Adamuz con la presencia de los Reyes desde Huelva

ondacero.es

Madrid |

Pedro Sánchez no acudió al funeral en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, lo que le ha valido numerosas críticas. Una de ellas, la del director de El Mundo, Joaquín Manso, quien entiende que era su "obligación institucional" al producirse el accidente por el "mal estado de la infraestructura" y, por lo tanto, por un "mal funcionamiento del Estado".

"Esta es la razón por la que el máximo representante del Gobierno tenía la obligación de comparecer en el acto que han elegido las víctimas para ser reconfortadas", afirma Manso, que añade que se produjo un "contraste muy vívido" entre el discurso en el funeral de Liliana, hija de una de las fallecidas, y Óscar Puente en el Pleno del Senado: "Es verdad que eran escenarios y ocasiones distintas, pero se referían una cosa y la otra a los mismos hechos".

Un Gobierno "desconectado" de la parte emocional tras el accidente

En este sentido, Joaquín Manso ve que el Gobierno está "desconectado" de la "atmósfera emocional que ha provocado el accidente. "Todos sentimos que podíamos haber sido nosotros porque todos utilizamos el AVE", señala, al mismo tiempo que rechaza el concepto de responsabilidad al que alude Puente: "Él dice que solo tendrían que dimitir aquellos que, por culpa o negligencia, hayan tenido alguna influencia en la causación del hecho".

Por tanto, Manso cree que eso es la "culpa" y que también existe la "responsabilidad" en una tragedia que se ha saldado con 45 muertos. "La política es la que tiene que responder por el mal funcionamiento del Estado, porque solo se recupera así la confianza en el servicio público", comenta, y termina diciendo que si "un error de esta magnitud tiene un coste político", es porque es la única manera de "creer en el compromiso de que el error no volverá a repetirse".

