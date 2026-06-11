La investigación sobre la muerte violenta de un hombre en Badajoz: el detenido se derrumbó ante la policía y dijo dónde estaba el cuerpo

El cuerpo sin vida del vecino de Badajoz desaparecido desde el domingo fue hallado a primera hora de la tarde del miércoles en la barriada pacense del Tulio, con signos de violencia.

Este vecino desaparecido de 32 años fue visto por última vez el domingo tras salir de su domicilio a comprar a una tienda próxima de la barriada de Suerte de Saavedra, tras lo que su familia interpuso una denuncia en comisaría pacense y familiares y amigos realizaron también desde ese momento distintas batidas por la zona.

La policía detuvo a un hombre por su supuesta relación con los hechos, esta persona facilitó en uno de los interrogatorios la localización del cuerpo. Según fuentes judiciales consultadas por EFE, el detenido, que estaba como franquiciado en un establecimiento de la barriada de Suerte de Saavedra, pasará presumiblemente a disposición judicial este viernes.

La Policía Nacional no ha reconocido este extremo, pero sí ha expresado que en las próximas horas se llevarán a cabo las investigaciones necesarias para dejar todo bien cerrado de cara a la puesta a disposición judicial del varón.

El detenido se derrumbó y dijo dónde estaba el cadáver

Desde la Plataforma Adonay, especializada en desapariciones, se ha confirmado que "en el entorno de los allegados y de los familiares se expresa que el autor de los hechos se derrumbó en un segundo interrogatorio con la Policía Nacional", momento en el cual facilitó la zona donde se encontraba el cadáver.

Esta asociación ha participado en las labores de búsqueda "por todos lados" para intentar localizar al varón y en apoyo a la familia "en unos momentos tan difíciles".

Por su parte, la firma propietaria del establecimiento ubicado en Suerte de Saavedra ha aclarado, a través de las redes sociales, que el propietario del local nada tiene que ver con este hecho ya que lo había arrendado al detenido.

Primeras hipótesis sobre el móvil del crimen

Según las fuentes consultadas por EFE, el detenido tendría una orden de desahucio para que dejara el local, cuyo juicio en este marco se celebrará previsiblemente el próximo octubre.

Por otro lado, está previsto que el cuerpo del fallecido se entregue este jueves a la familia, según estas fuentes.

En cuanto a la investigación de las causas de la muerte, podría estar relacionada con una deuda económica.