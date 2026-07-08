La infanta Sofía pone en valor la función de los docentes en su primer discurso institucional: "Nadie elige enseñar por dinero"

La infanta Sofía ha pronunciado este miércoles su primer discurso institucional, en el que ha pedido respeto, recursos y "todo el reconocimiento" para los docentes, una profesión que considera una de las mejores del mundo y que cree que debería valorarse mucho más.

Los reyes y la princesa Leonor han acompañado por sorpresa a la infanta Sofía, de 19 años, en este acto institucional con motivo de la entrega de las ayudas del proyecto Docentes Referentes, del que es presidenta de honor.

El auditorio de Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, donde se ubica el campus Fundación Ibercaja, ha sido el escenario de este acto en el que la hija menor de los reyes ha entregado las ayudas a los cinco docentes ganadores de la primera edición de Docentes Referentes, con el que la Corona ha querido mostrar su respaldo al valor estratégico de la educación y a la labor de los maestros como motor del desarrollo social de España.

La educación, eje central de su intervención

En su discurso, que ha pronunciado con aplomo, la infanta ha recordado cuando, con ocho años, vio la película 'Buda explotó por vergüenza', en la que una niña afgana "peleaba contra todo y todos por querer que le enseñaran".

"Yo, claro, no tenía entonces ni idea de qué sucedía, y sucede, en aquel país (...) y me hizo ir con ánimos renovados cada mañana a mi clase de tercero de primaria…", ha explicado, al hilo de que ha resaltado la importancia que le da a la educación. Y ha reconocido cómo, cuando se ha puesto "a leer y leer y leer sobre lo que significa la educación, con todas sus derivadas", ha comprendido "lo inabarcable que es y la enorme complejidad que contiene": "Nadie elige enseñar por dinero o por reconocimiento".

Ha citado también los problemas que existen en este ámbito: acoso escolar, pérdida de autoridad, retribuciones cuestionadas, abandono escolar, ratios en las aulas, alumnado con necesidades especiales, burocracia excesiva, financiación o inclusión educativa.

Pero en cada escuela "hay un docente que defiende ese tiempo sagrado del aprendizaje, donde, con calma si puede ser, nos ayuda a comprender el mundo y a desarrollar un criterio propio sobre la realidad", ha indicado la hermana de la princesa Leonor, que ha insistido en que esta profesión "es de un valor y una relevancia que van más allá de lo estratégico y que entra en lo esencial".

"Muchos pensamos que la vuestra es una de las mejores profesiones del mundo, que debería valorarse mucho más, que comporta una gran responsabilidad, que siembra hoy con esperanza. Y por eso merece respeto, recursos y todo el reconocimiento", ha recalcado la infanta al final de su intervención.

El rey Felipe VI y la reina Letizia acompañan a la infanta Sofía | Agencia EFE

Los últimos actos institucionales de la infanta Sofía

Ha sido el tercer acto protagonizado por la infanta después de que en diciembre de 2024 debutara en un acto institucional en solitario al entregar los premios del concurso de fotografía convocado por Patrimonio Nacional que llevan su nombre. También el pasado mes de enero, inauguró un centro de la Fundación Once en Boadilla del Monte (Madrid) de perros guía.

La infanta acaba de finalizar el primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College en Lisboa y el próximo curso continuará sus estudios universitarios en París.