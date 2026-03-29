Un incendio forestal en Murcia arrasa unas 400 hectáreas y obliga a activar a la UME

La situación en Murcia ha sido complicada este domingo debido a un incendio forestal declarado en el parque natural de Sierra Espuña. El fuego, avivado por fuertes vientos, ha arrasado unas 400 hectáreas y ha obligado a desalojar a un grupo de 80 scouts junto a 14 monitores.

Ante la evolución del fuego, se ha activado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) sobre el terreno. Todo ha comenzado sobre las dos de la tarde en el paraje del Llano de las Cabras (Totana) cuando el fuerte viento de la zona provocó la rápida propagación, por lo que se ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales (Plan Infomur).

El presidente regional, Fernando López Miras, se ha trasladado esta tarde al Puesto de Mando Avanzado del incendio para seguir su evolución. "Esperemos que, según dicen los técnicos, la evolución sea favorable a partir de las 20 horas y se cumpla la previsión de una bajada de intensidad del viento", ha dicho.

Valoración de daños

Junto a los alcaldes de Aledo y Totana, municipios afectados por el fuego, López Miras ha hecho una primera valoración de daños in situ. "Hay una estimación de que pueden estar afectadas 400 hectáreas", ha señalado. Sobre el lugar se han desplegado "150 efectivos entre brigadas forestales, bomberos del consorcio y efectivos de Protección Civil, además de cuatro helicópteros".

En consonancia con lo previsto para esta tarde, el alcalde ha informado recientemente de que afortunadamente el incendio está evolucionando favorablemente, aunque durante la noche se seguirá controlando sobre el terreno con cuatro brigadas forestales y 40 efectivos de la UME.