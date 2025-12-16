La impresión sobre Sánchez tras el 'corrillo' en Moncloa: "Extenuado físicamente y fuera de la realidad"

La periodista Pilar Velasco fue una de las que presenció la charla informal que tradicionalmente tiene el presidente del Gobierno con los periodistas que cubren la información de Moncloa. En esos 'corrillos' como se conocen, los políticos dan una visión de su actualidad fuera de micrófonos en un tono más informal del habitual.

Velasco ha compartido sus impresiones en Por Fin diferenciando claramente dos facetas. Por un lado, la física y por otro la psicológica. En cuanto a la primera, señala que es algo en lo que coincidieron la mayoría de presentes: "Yo creo que esto es compartido por quienes estaban allí. Muy demacrado, muy delgado".

Cuando estalló el caso de Santos Cerdán ya se comentó el aspecto físico de Pedro Sánchez. En aquella rueda de prensa su excesivo maquillaje llamó la atención. Desde entonces se han acumulado frentes que han podido hacer mella. "Es verdad que todos acusamos ya los tres meses de una temporada muy dura, con mucha carga de trabajo. Pero yo le vi excesivamente extenuado físicamente. Eso de que el cuerpo habla", comenta la tertuliana.

Y este aspecto físico lleva a preguntarse cómo puede gestionar todo eso que se refleja en su aspecto pero no en su carácter: "Es una reacción física que tendrá que ver con el trabajo, con el estrés comprensible, lo humano. Pero, hay que estar hecho de otra pasta para dedicarse a eso. Y ¿Dónde pone uno el límite? Porque se nota el límite físico del presidente del Gobierno", añade.

En esa línea, sus evasivas y regates para no contestar sobre los temas más polémicos llevan a Pilar Velasco a concluir que le vio "un poco fuera de la realidad. Te lo tengo que decir también yo entiendo que quieran escaquearse de las preguntas incómodas que nadie quiere abordarlas y enfrentarse a ellas. Corrupción, acoso sexual. Corrupción de sus secretarios generales, su gente. Sí, pero las respuestas... Estaba como si no supiera en qué momento político está".

Una situación que podría considerarse el peor momento de Sánchez: "Tiene tensión de los socios, tiene unos casos que tiene que explicar y que el responsable último es él. Y le vi, como te digo, fuera de la realidad, como si no tocara suelo", concluye.