Puente rechaza "sacrificios en el altar" como reclama Sumar y le responden: "No lo ha entendido, desgraciadamente para los españoles"

La mesura en la respuesta del Gobierno a la petición de remodelación de Yolanda Díaz ha encontrado contraste en el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha ironizado con que esa propuesta equivale a "ofrecer sacrificios en el altar".

Puente, entrevistado en TVE, ha descartado la idea de Díaz y ha propuesto a la vicepresidenta aclarar si esos cambios afectarían también a los ministros de Sumar. "No sé si también hay que remodelarlos a ellos", antes de recordar el precedente de Íñigo Errejón, que dejó su cargo por una acusación de acoso sexual.

El ministro ha defendido que los casos de presunto acoso en Monforte de Lemos o en el Museo no justifican alterar la composición del Ejecutivo: "No sé qué va a resolver que el Gobierno de España se remodeló en relación con esos casos". Y ha rematado: "Si de lo que se trata es de ofrecer sacrificios en el altar, pues bueno, hagámoslo".

"Es una desgracia para todos los españoles"

Desde Sumar, la respuesta ha llegado en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta. Lara Hernández ha reprochado al ministro que reduzca el debate a un "acto de fe". "Si piensa que la ciudadanía es tonta, le invito a que vaya a misa el domingo". Para Hernández, el Gobierno necesita "cambios de carácter estructural" que marquen un nuevo rumbo programático y social. Y ha afeado su respuesta: "El ministro Óscar Puente no (lo) ha entendido, lamentablemente, y esto yo creo que es una desgracia para todos los españoles y españolas".

Preguntada por una posible salida de Sumar del Ejecutivo, Hernández no ha respondido directamente: "No hemos venido aquí a calentar un sillón". "No creo que el Partido Socialista quiera suicidarse ni que el presidente quiera inmolarse en su gestión", ha afirmado, confiada en que la senda abierta por Díaz "se va a abrir camino".

En paralelo, Puente ha admitido que la queja de la alcaldesa de A Coruña sobre la gestión del PSOE "probablemente tenga razón" y apunta a un exceso de confianza del partido en algunos territorios.