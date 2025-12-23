Los horarios de los supermercados en Nochebuena y Navidad: Mercadona, Carrefour, Aldi…

El 24 de diciembre siempre es un día muy marcado en el calendario por los españoles. La Nochebuena da paso a la Navidad en nuestro país, siendo uno de los días de más festividad, reencuentros y comidas junto a la familia.

El BOE establece que el día de Navidad es festivo en toda España, mientras que en Nochebuena muchos comercios ven afectados sus horarios por la tradicional cena de un 24 de diciembre. Así, los más rezagados deben saber si su supermercado más cercano abre o cierra a otras horas.

Horarios de los supermercados en Nochebuena y Navidad

Mercadona

La cadena de supermercados de origen valenciano, fundada por Juan Roig, no abre domingos ni días festivos, por lo que el 25 de diciembre todas sus tiendas permanecerán cerradas. En cuanto a Nochebuena, los establecimientos abrirán de 09:00 a 19:00 horas. Aquí se puede consultar el buscador de supermercados.

Carrefour

Carrefour sí suele abrir en los días festivos, aunque depende de la comunidad autónoma y del tipo de tienda, puesto que los Carrefour Express abren la mayor parte de los días. El horario en Nochebuena suele ser reducido, aunque lo mejor es consultar el buscador disponible a través de este enlace.

Alcampo

Esta cadena abre domingos y festivos entre las 9:00 y las 22:00 horas, aunque en Navidad muchos supermercados estarán cerrados. El horario en Nochebuena puede ser reducido hasta las 20:00 horas. La cadena cuenta con un buscador en el que se pueden consultar las horas a través de este enlace.

Lidl

Sus establecimientos abrirán de 10:00 hasta las 15:00 horas y cerrarán en Navidad, aunque lo aconsejable es consultar su localizador de supermercados.

El Corte Inglés

El horario habitual de El Corte Inglés, tanto de Hipercor como de Supercor, es de 9:00 o 10:00 hasta las 22:00 horas, aunque en Nochebuena y Navidad todo será distinto. Aquí puedes consultar el establecimiento de tu zona.

DIA

El horario de los supermercados DIA en Nochebuena suele ser de 10:00 a 15:00 horas, cerrando por Navidad. Con todo, la marca también pone en su web a disposición de los clientes este buscador para confirmar los posibles cambios para este festivo.

Ahorramás

Estas tiendas, con presencia en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, abrirá algunos de sus establecimientos. En este enlace se encuentra el buscador de lugares para confirmar si abre o no tu supermercado más cercano.