Horario de los supermercados el Viernes Santo: cuándo abren Mercadona, Carrefour, Alcampo, DIA y Lidl

El Viernes Santo es uno de los días festivos en el calendario nacional. Como todo festivo, el horario de comercios y supermercados puede verse afectado. Estos son los horarios de los principales supermercados del país durante el Viernes Santo.

Horarios de los supermercados

Mercadona

La cadena de supermercados de Juan Roig se caracteriza por no abrir nunca durante los domingos y festivos, y esta no será una excepción. Este Viernes Santo no abrirá sus puertas. Mientras, el sábado 8 de abril abrirá en horario habitual (09:30-21:30), mientras que el Domingo de Resurrección permanecerá cerrado.

En comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco o Navarra, sí abrirá el Jueves Santo (6 de abril) pero no el Lunes de Pascua (10 de abril).

Carrefour

Los supermercados franceses abrirán todos los días de Semana Santa, sin excepción, pero el horario vendrá marcado dependiendo del tipo de establecimiento que sea. Por ejemplo, los grandes hipermercados abrirán de 09:00h a 22:00h, mientras que las tiendas Express tendrán dos horas menos: de 10:00h a 21:00h. Para cualquier duda, es mejor consultar su buscador.

Alcampo

Alcampo normalmente mantiene su horario de 09:00 horas a 22:00 horas, pero el Viernes Santo sí puede variar. Lo mejor es consultar su página web para comprobar qué tiendas abren y cierran o qué horarios tienen estos dos días.

Lidl

Al igual que Carrefour, la cadena alemana verá modificado su horario los días festivos, pero no todos. El Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, algunas sí tendrán horario reducido hasta las 15:00 horas. Lo mejor es consultar su página web para salir de dudas.

DIA

Los supermercados DIA tampoco cerrarán sus tiendas pero se reducirán los horarios para los festivos como Viernes Santo (7 de abril) y Domingo de Resurrección (9 de abril) abriendo a las 10:00 horas y finalizando la jornada a las 15:00. Además, estos supermercados ponen su web al servicio de los consumidores para dar el horario de cada punto.

Ahorramás

La franquicia, que tiene tiendas situadas en Castilla-La Mancha y Madrid, abrirá casi todos sus establecimientos el Viernes Santo hasta las 15:00 horas. Para comprobar dónde se encuentra la tienda Ahorramás más cercana, puede consultar su buscador.