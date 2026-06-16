La historia de las gemelas que sacaron la misma nota en el MIR y operan juntas: "Solo nos hemos separado 15 días en toda la vida"

Isabel Parro y Esther Parro son dos gemelas cuya historia es única o, al menos, poco común. Además de compartir el evidente parecido físico, la edad, el año de nacimiento y ese tipo de cosas que solo dos personas gemelas tienen iguales, ellas han ido más allá. Estudiaron medicina en Salamanca, sacaron exactamente la misma nota en el MIR y se especializaron en oftalmología en el mismo hospital.

En su día a día comparten quirófano, consulta y operan juntas en su propia clínica, por lo que apenas necesitan hablar para entenderse. "Sabemos lo que necesita cada una en cada momento", ha explicado Esther, que ha asegurado que "más compenetración que con tu hermana no puede haber con nadie, nos entendemos sin hablarnos".

El proceso para sacar la misma nota

Tenían claro que querían escoger la misma especialidad en el mismo hospital, o por lo menos, en la misma ciudad. Si bien, la sorpresa llegó cuando obtuvieron la misma nota. Ante la incredulidad de Jaime Cantizano, han desvelado cómo lo consiguieron. "Estudiamos el MIR a la vez y exactamente lo mismo", en palabras de Isabel, que ha recordado que si en el examen dudaba entre dos opciones, pensaba: "Mi hermana tiene que poner esto seguro".

Si bien, no todo fue color de rosas, sino que tuvieron encima "mucha presión" porque, si una conseguía buena nota y la otra no, hubiera sido un fracaso para las dos. Finalmente, todo salió bien y, aunque al principio trabajaron cada una en un sitio, siempre hicieron todo lo posible por acabar juntas.

El día a día en la clínica

El día a día es "divertido" porque los pacientes "se vuelven locos" ya que piensan que acaban de cruzarse con una de ellas por el pasillo, pero en realidad es la hermana. Como tienen la misma formación posuniversitaria, operan juntas y citan a los pacientes de cada una el mismo día para operarles al mismo tiempo.

"¿Les genera desconfianza a los pacientes?", ha querido saber Cantizano. "Todo lo contrario", ha resumido Isabel, porque al final "cuatro ojos ven mejor que dos" y es como cuando vas a un sitio y después a otro a pedir una segunda opinión. "Ha sido una ventaja", ha asegurado Esther.

Aun así, ser gemelas también les ha aportado "cosas negativas" porque siempre ha existido comparación por parte de la gente, pero eso mismo les ha hecho querer ser "muy iguales" para evitar la comparación y han tendido siempre al "perfeccionismo" para evitar que el resto hable, porque se sienten "observadas".

"La una sin la otra no somos una entera".

También les ha hecho ser "muy independientes del mundo", pero "muy dependientes la una de la otra", porque "la una sin la otra no somos una entera". De hecho, la vez que más separadas han estado han sido 15 días por la luna de miel de Isabel, y durante el viaje ella tendía a pensar: "Ay, si estuviera aquí mi hermana...".

De hecho, "a veces hablamos a la vez y decimos lo mismo", ha contado Isabel. Incluso cuando le han contado a su madre algo que les ha pasado lo sienten como si lo hubieran vivido. "Es casi enfermizo", ha dicho entre risas.