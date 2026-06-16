Detenido un hombre en Burjassot (Valencia) por apuñalar mortalmente al logopeda de su hijo tras sospechar que abusaba del menor

La Policía Nacional detuvo este lunes por la tarde en Burjassot (Valencia) a un hombre de 24 años como presunto autor de un delito de homicidio tras haber apuñalado a otro.

Los hechos han ocurrido sobre las 18.15 horas, cuando el presunto autor se personó en la Comisaría de Policía Nacional de Burjassot con las manos manchadas de sangre, confesando que había acabado con la vida de otro hombre.

Rápidamente, los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron hasta el lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos.

Varios medios de comunicación señalan que los hechos se produjeron en el barrio de Marxalenes de València y que el fallecido es un logopeda que trataba al hijo del presunto homicida.