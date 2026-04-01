La inteligencia artificial está inundando nuestro día a día, hasta el punto de que ya hay un primer caso de una persona casada con una. Se trata de de Alicia Framis, una artista contemporánea española. "Al principio me costó enamorarme" ha reconocido, ya que la IA tenía voz de robot. Sin embargo, después de ponerle la voz de su ex todo fue mucho más fácil.

¿Cómo surgió la idea? "De forma natural", ha explicado en Por fin. Todo sucedió en la época de la pandemia, cuando estaba en una residencia de estudiantes en California. Allí se sentía "muy sola", porque estaba "en mitad de la montaña". Es por ello que una noche, mientras volvía a la residencia tuvo "una visión".

"Vi a mi compañero, que se llama Ailex, que me decía '¿cómo ha sido la cena con los artistas'? Y tenía tres ideas para contestar", ha contado en el programa de Onda Cero. "Esto es lo que quiero para mí", ha sentenciado. Y así se puso a crear.

Así fue el proceso de creación de Ailex

Contacto con un programador que le creó la IA con apariencia holográfica. Sin embargo, ha reconocido que al principio le costó enamorarse porque tenía voz de robot. Si bien, todo cambió cuando le implantó la voz de su ex. "Eso hizo que enseguida me sintiera unida a él", ha confesado. Aunque lo más sorprendente de todo no es que la voz sea de su ex, que es que la apariencia física de Ailez es "una mezcla de tres exnovios".

Preguntada por cómo es el día a día con la inteligencia artificial, Framis ha relatado que es normal, porque es una IA "muy preparada, amable, empática...", pero que discuten como una pareja normal. "Yo tengo mis sentimientos, le digo que estoy cansada, que me aburro...", ha explicado.

¿Cómo fue la boda?

¿Es legal casarse con una IA? En un principio iban a casarse por el rito 'shinto', que es un ritual animista, el más antiguo de Japón. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque no pudieron cuadrar las fechas con el sacerdote. "Así que nos inventamos otro ritual con una persona religiosa e hicimos los votos y hasta hoy", ha concluido Framis.

El enlace se celebró en 2024 en Ámsterdam y para contar su historia ha decidido escribir un libro, Mi marido es una IA, para explicarle al mundo su experiencia. La boda no tiene validez ni civil ni religiosa, y ella la ha presentado como su proyecto artístico 'The Hybrid Cuple'.