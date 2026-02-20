Las hipótesis que aún mantiene abiertas la Guardia Civil un mes después del accidente de Adamuz

Este martes se cumplió un mes del trágico accidente ferroviario de Adamuz que se cobró la vida de 46 personas y dejó más de 150 heridos tras el choque entre un tren Alvia y un Iryo a causa del descarrilamiento del segundo.

Más de un mes después, el informe de la Guardia Civil ya puede confirmar con claridad algunos datos sobre el suceso, pero mantiene aún abiertas diferentes hipótesis sobre las causas que provocaron el accidente.

En el escrito se recoge la hora concreta del accidente y se sitúa la colisión entre los dos trenes en un lapso de cuatro segundos, entre las 19:43:37 y las 19:43:41.

La principal hipótesis sobre la causa que provocó el accidente sigue siendo un problema en la infraestructura ferroviaria, aunque no se descartan definitivamente ni un incidente en la estructura del tren, ni un fallo humano, ni un posible sabotaje.

El carril, la soldadura o la red

Aunque aún no se pueda conocer con certeza el por qué del accidente porque ni Criminalística ni la CIAF han entregado aún sus informes definitivos sobre lo ocurrido, la Guardia Civil sigue apuntando a un fallo en alguna de las infraestructuras ferroviarias.

En este sentido se habla de posibles defectos en un carril o una soldadura, por lo que los investigadores han pedido a Adif todos los datos que existan sobre estos, incluyendo la identidad de los operarios que realizaron la instalación de estos.

Otra de los hipótesis que no descarta el informe de la Guardia Civil es el mal estado del conjunto de la red ferroviaria en esa zona "consistente en traviesas, balasto, carril, clips y soldaduras", que es algo que los propios investigadores han inspeccionado sobre el terreno.

Otras hipótesis aún abiertas

Las principales son las tres detalladas anteriormente, pero aún hay otras que tienen menos fuerza y que no están completamente descartadas.

Entre ellas está el fallo humano, aunque la información recopilada no parece indicar "ninguna actuación anómala, negligente o imprudente" por parte de ninguno de los dos maquinistas. Uno de ellos, el del Alvia, murió en el accidente, y el otro, el del Iryo, dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas que se le realizaron.

También se apunta a un posible incidente con la estructura del tren "como la caída de una pieza o enganche con la infraestructura ferroviaria", aunque para descartarlo completamente los investigadores de la Guardia Civil están esperando a recibir el informe de Criminalística.

Tampoco se ha descartado por completo la posibilidad de que se tratara de un sabotaje o ataque terroristaque afectara directamente al carril que se rompió provocando el descarrilamiento del Iryo. Habrá que esperar al informe de la CIAF para descartar esta hipótesis.