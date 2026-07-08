Un herido por asta en el rápido segundo encierro de San Fermín

La histórica ganadería gaditana de José Cebada Gago ha sido la protagonista del segundo encierro de las fiestas de San Fermín 2026 en Pamplona.

Conocidos por su alta peligrosidad y por tener un promedio de cornadas superior al del resto de ganaderías, los astados han completado el recorrido de este miércoles en un tiempo de 2 minutos y 26 segundos.

Pese a la nobleza mostrada por los animales en esta ocasión, la carrera ha dejado el primer herido por asta de toro de las actuales fiestas, que ha sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Navarra (HUN), además de otros dos mozos lesionados por caídas en la Plaza de Toros.

El encierro ha sido calificado de atípico debido al comportamiento de la manada.

Tras abandonar los corrales y enfilar la cuesta de Santo Domingo con un toro abriendo paso, los animales han corrido hermanados y en un bloque muy compacto a lo largo de los 848 metros que conducen hasta la Plaza de Toros Monumental Pamplonesa.

Una manada compacta que complicó las carreras

Los toros han avanzado alineados por el centro de la calzada, lo que, sumado a una afluencia de corredores bastante mayor que en el primer encierro del martes, ha impedido que los mozos pudieran realizar grandes carreras.

La vibrante velocidad de la manada ha incrementado el riesgo de la carrera. Los momentos de mayor peligro se han registrado en la curva de Mercaderes con Estafeta, en el descenso hacia Telefónica y en la complicada entrada a la plaza.

Precisamente en el sector de Telefónica se ha producido el instante más dramático, cuando la manada ha parecido disgregarse momentáneamente y un mozo ha caído en la cara de los toros, provocando la primera cornada del año.

Para esta edición, la ganadería originaria de Medina Sidonia (Cádiz) trasladó a Pamplona ocho ejemplares, de los cuales seis han participado en la carrera.

Se trata de toros con pesos que oscilan entre los 555 y los 610 kilos, luciendo capas entre cárdenos, negros y un sardo. Sus nombres son Palillero, Destacado, Juncal, Filósofo, Branador, Manijero, Pintado y Cepillito.

El balance de este encierro, aunque veloz y con un herido grave, difiere de la extrema peligrosidad que los Cebada Gago mostraron en 2025.

Este miércoles, sobre las 18:30 horas, el lote de astados gaditanos será lidiado por los diestros David Galván, Román y Manuel Diosleguarde.