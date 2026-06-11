Hallan el mayor y más profundo cementerio de ballenas con restos de 3,5 millones de años

Un enorme cementerio de ballenas ha sido descubierto en el sureste del océano Índico, y es el más profundo, extenso y antiguo conocido. Esta necrópolis, que podría reunir hasta diez millones de cadáveres, incluye restos tanto modernos como antiguos.

Este hallazgo ha sido realizado por un equipo encabezado por la Academia china de Ciencias, e integrado por investigadores italianos y neozelandeses, que publica los detalles en Natura. Estos fósiles podrían contar con hasta 5,3 millones de años de antigüedad.

Un cementerio de más de 1.000 kilómetros de extensión

Este cementerio se encuentra en la zona de fractura de Diamantina, en el océano Índico, y se extiende por unos 1.200 kilómetros del fondo marino. Los restos se encuentran hasta a 7.001 metros de profundidad, casi duplicando a los cementerios conocidos, en los que no se llegan a superar los 4.200.

El estudio explica que "uno de los fenómenos más fascinantes" es "la caída de ballenas", que se produce cuando fallecen y su cadáver se hunde hasta el fondo del océano. Entonces, sus restos crean "un oasis" de biodiversidad que alberga comunidades especializadas compuestos por gusanos devoradores de huesos, bivalvos, quimiosintéticos y ofiuras (parecidas a las estrellas de mar).

De hecho, en este nuevo cementerio, algunos son incluso desconocidos para la ciencia. Las "características excepcionales" de este lugar pueden ofrecer una "perspectiva privilegiada sobre la historia evolutiva de los zifios, unos enigmáticos cetáceos depredadores de aguas profundas".

Este hallazgo también revela un proceso de fosilización aún poco estudiado, como es la conservación de los restos de vertebrados directamente en las profundidades gracias a la acción protectora de gruesas incrustaciones de hierro y manganeso.

El descubrimiento fue llevado a cabo en 2023 y fue "en buena medida inesperado", realizado con un batiscafo Fendouzhe, que se sumergió en 32 zonas de la fosa Diamantina y recuperó 43 fósiles.

Todo un oasis de biodiversidad

Entre los fósiles identificados hay especies actuales, como la ballena picuda de aguas profundas o la de dientes de correa, y algunas extintas como la Pterocetus diamantinae, hasta ahora desconocida y que se ha descrito gracias a esta investigación.

Un yacimiento que otorga "una perspectiva privilegiada" sobre los zifios que, a pesar de sus dimensiones (hasta 12 metros) y de la variedad de especies (al menso 24 vivas), "su biología es en gran parte desconocida, pues algunas nunca han sido avistadas en el mar y solo se conocen por raros varamientos".

Junto al hallazgo de esta necrópolis, también destaca el hallazgo de "un archivo fundamental para comprender cómo estos cazadores de las profundidades desarrollaron un estilo de vida tan extremo a lo largo de millones de años".