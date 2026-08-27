Hallan el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición en un trastero de Triana

La Policía Nacional ha localizado el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un trastero situado en la calle Tejares, en el barrio sevillano de Triana. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y, según las primeras informaciones, no presentaba signos de violencia.

El hallazgo se produjo durante la tarde-noche del pasado martes, después de que un vecino alertara a la Policía al percibir un fuerte olor procedente de uno de los trasteros del edificio. Una patrulla se desplazó hasta el inmueble y, tras acceder al espacio, encontró el cuerpo de la mujer.

Todo apunta a que la mujer llevaba varios días fallecida en el interior del trastero. Tras localizar el cadáver, se activó el protocolo habitual y hasta el lugar acudieron la comisión judicial, agentes de la Policía Científica y efectivos del Grupo de Homicidios, que realizaron una inspección del espacio para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Sin signos de violencia

La comisión judicial ordenó el levantamiento del cadáver alrededor de las 22:30 horas. Posteriormente, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Por el momento, los investigadores no han encontrado indicios de una muerte violenta. La ausencia de signos externos de violencia hace que la principal hipótesis sea que la mujer falleció por causas naturales, aunque serán las pruebas forenses las que permitan confirmar las circunstancias del fallecimiento.

La empresa responsable de los trasteros ha señalado, además, que la mujer era clienta del establecimiento y que había abonado su mensualidad pocos días antes de que se produjera el hallazgo.