La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos fueron hallados en Málaga en 2023

La Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos fueron encontrados dentro de una maleta hace tres años en Benahavís (Málaga). Gracias a la Unidad de Antropología Forense del IML de Galicia, que ha empleado novedosas técnicas de reconstrucción facial, se ha podido diseñar un retrato robot del aspecto que tendría la mujer.

Según este diseño, la mujer tendría unos 40 años y se cree que murió entre 2020 y 2023. Según los estudios, la mujer se encontraba en aparente buen estado de salud, era de origen europeo, mediría 1,60 metros, era de piel blanca y tanto su pelo como sus ojos eran de color marrón. Además, según una serie de indicadores osteológicos, la mujer habría tenido al menos un hijo.

Tal y como han explicado desde el Instituto Armado en un comunicado, un jardinero encontró una maleta semienterrada en cuyo interior se encontraban los restos óseos de esta persona. Sin embargo, en el momento del hallazgo fue imposible la identificación de la víctima.

Lo que sí sabían era que se trataba de una mujer que había muerto de forma violenta. Si bien, a pesar de buscar entre las bases de datos de personas desaparecidas en Málaga y alrededores, no fueron capaces de averiguar su identidad. Por eso, recurrieron a la ayuda de la Unidad de Antropología Forense antes mencionada.

"Una estimación coherente y verosímil de los rasgos"

Ahora, gracias al empleo de novedosas técnicas, los especialistas han logrado obtener una "estimación coherente y verosímil de los rasgos que la persona podría haber presentado en vida, derivada de la integración de datos osteológicos, antropológicos y genéticos disponibles", según ha precisado la Guardia Civil en el comunicado.

Con el objetivo de identificar a la mujer, la Benemérita ha solicitado "la máxima difusión de esta información" para que cualquier persona que disponga de datos relevantes se ponga en contacto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga a través del correo electrónico ma-pj-personas@guardiacivil.or o el teléfono 952071520.