La Guardia Civil detiene a un seguidor de la Real Sociedad tras acosar en carretera a aficionados del Atlético

La Guardia Civil ha detenido en San Sebastián a un seguidor de la Real Sociedad como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. Tras disputarse la final de la Copa del Rey, tres furgonetas intentaron sacar de la vía a una autocaravana en la que viajaban seguidores del Atlético de Madrid.

El suceso tuvo lugar por la A-66, a la altura de Almendralejo (Badajoz). El conductor supuestamente efectuó maniobras intimidatorias y obligó a las víctimas a reducir la velocidad ante el "riesgo inminente de colisión, poniendo además en peligro la integridad del resto de los ocupantes" de su furgoneta.

Las imágenes fueron grabadas por otra aficionada, que se hicieron virales en redes sociales. La difusión de las mismas fue clave para evidenciar la gravedad de las maniobras realizadas, y permitió al GIAT (Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico) de la Agrupación de Tráfico de Extremadura identificar el vehículo.

Para ello, se solicitó la colaboración de la Comandancia de Gipuzkoa y la detención fue practicada por efectivos de la Policía Judicial de Gipuzkoa en San Sebastián. Finalmente, la Guardia Civil ha detenido al seguidor de la Real Sociedad, de 33 años, tras protagonizar este episodio de violencia vial contra un vehículo ocupado por seguidores del Atlético de Madrid que regresaban del partido.