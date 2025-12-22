La Guardia Civil denuncia a un influencer por prácticas ilegales en el Parque Regional de Gredos

La Guardia Civil ha tramitado seis denuncias administrativas contra un creador de contenido por la publicación en redes sociales de varios vídeos en los que realiza actividades prohibidas dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila. Se trata de un espacio natural protegido de extraordinario valor ecológico y sometido a una normativa ambiental estricta.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron tras detectar diverso material audiovisual difundido en distintos canales digitales, grabado en enclaves especialmente sensibles del parque. En las imágenes se observa al denunciado llevando a cabo prácticas expresamente prohibidas por la normativa vigente, como el vuelo de drones sin autorización, la acampada no permitida en zonas protegidas y el baño en lagunas glaciares.

Alteran la fauna y el entorno

Según la Guardia Civil, también se han constatado acciones que podrían alterar el comportamiento de la fauna silvestre y el sosiego natural del entorno, al tratarse de áreas de alta sensibilidad ecológica. Entre las infracciones recogidas están la alteración del medio natural, la alteración de especies protegidas y el impacto sobre ecosistemas extremadamente frágiles, como las lagunas de origen glaciar.

Las seis denuncias han sido remitidas al área de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, administración competente para la tramitación de los expedientes sancionadores. Es decir, la Guardia Civil denuncia, pero será este organismo el encargado de valorar la gravedad de las infracciones y, en su caso, fijar las correspondientes sanciones económicas conforme a la legislación autonómica.

Áreas de alta sensibilidad ecológica

El Parque Regional de la Sierra de Gredos alberga hábitats de gran valor y especies especialmente sensibles a la presencia humana y al ruido, como el águila real, el buitre leonado, la cabra montés o diversas especies catalogadas. Por tanto, las actividades como el vuelo de drones, el baño en lagunas glaciares o la acampada no autorizada pueden interferir en los ciclos reproductivos de la fauna y provocar una degradación significativa del entorno natural.

Cualquier actividad desarrollada en espacios naturales protegidos debe ajustarse a la normativa vigente y, en determinados casos, contar con las autorizaciones administrativas correspondientes.

Desde el instituto armado se insiste en la importancia de un uso responsable de los espacios protegidos y en la necesidad de evitar la difusión en redes sociales de conductas que puedan generar un efecto llamada y poner en riesgo ecosistemas ya sometidos a una elevada presión humana.

Para más información, la Guardia Civil ha facilitado el contacto con la oficina de comunicación de Ávila a través del teléfono 690 73 33 83.