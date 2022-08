La gripe del tomate: origen, síntomas y estado actual de esta nueva infección

El nombre de una nueva enfermedad desconocida está ocupando las portadas de numerosos medios de comunicación a lo largo de los últimos días: la gripe del tomate.

Se trata de una nueva infección que ha afectado concretamente a niños en algunas partes de la India. A pesar de lo que pueda parecer por su nombre, nada tiene que ver con los tomates. La han bautizado de esta manera debido a que sus síntomas más característicos son unas ampollas rojizas que pueden llegar a alcanzar un tamaño considerable.

A pesar de que lo comparan con los tomates, la fruta no es sospechosa de provocarla.

Artículo científico en 'The Lancet'

La principal voz de alarma a nivel mundial sobre esta desconocida enfermedad ha sido un artículo de investigación publicado en la revista científica The Lancet. Este informe explica que en los casos observados, la enfermedad no compromete en ningún momento el estado de salud de los pacientes, que eran niños menores de cinco años en la región de Kerala.

No obstante, Kerala es conocida por la frecuente aparición de enfermedades víricas debido a su gran tamaño. De hecho, Raúl Rivas, catedrático de Microbiología en la Universidad de Salamanca, ha explicado en el artículo que en esta zona hay una presencia importante del dengue y que en los últimos años ha contado con varios casos de chikungunya: una infección provocada por un virus a través de la picadura de mosquito.

Además, durante los últimos meses se han observado casos de nipah y del virus bocamanopié, el coxsackievirus A16 que ha sido muy habitual en India y Malasia en este tiempo, posiblemente, por una variante muy agresiva.

La gripe del tomate: teorías sobre su origen

Cabe destacar que los científicos no saben exactamente en qué consiste la gripe del tomate. Según informa Rivas, se trata de una enfermedad por descarte. "Los científicos observan los casos ven que no se corresponden con las enfermedades típicas de la zona con un tipo de virus nuevo y lo califican como 'gripe del tomate", añade.

No obstante, a pesar de que todavía no se sabe exactamente cuál es su origen, existen algunas teorías sobre qué puede ser.

La gripe del tomate podría ser o un virus nuevo o una variante del virus bocamanopié al que se asemeja por la ampollas rojizas.

al que se asemeja por la ampollas rojizas. Se contempla la posibilidad de que sea una consecuencia secundaria de haber padecido el dengue o el chikungunya.

Semejanza con la covid-19

En cuanto a esta segunda teoría, el experto ha explicado que puede parecerse a lo que sucede con la covid y los efectos a largo plazo encontrados en algunos pacientes: "se observan unos síntomas, pero el virus ya no se encuentra en el organismo", ha señalado.

Sin embargo, a pesar de que la covid y la gripe del tomate tienen síntomas en común, como la fiebre, la fatiga, el dolor corporal e, incluso, en algunos casos, las lesiones de la piel, no tienen nada que ver una y otra.

Aunque todavía no se conocen tratamientos para esta nueva infección, los autores del estudio publicado en The Lancet sostienen que se trata de una enfermedad autolimitada: remite por sí misma tiempo después de contraerla. Además, no se han observado víctimas mortales.

Semejanza con la viruela del mono

La gripe del tomate ha obtenido su nombre debido a la erupción de ampollas rojas y dolorosas en todo el cuerpo que aumentan de manera gradual hasta alcanzar el tamaño de un tomate. Estas ampollas mantienen bastante semejanza con aquellas que causa el virus de la viruela del mono en individuos jóvenes.

Su estado actual y síntomas

El primer caso de la gripe del tomate se notificó el 6 de mayo de 2022 en Kollam, un distrito de Kerala. Sin embargo, esta enfermedad ha traspasado la frontera de Kerala y ha puesto en alerta a las regiones de Odisha, donde se observaron 26 casos y en Tamilnadu.

Hasta ahora, se han registrado más de 82 casos de gripe del tomate y todos los pacientes son niños menores de 5 años. Los principales síntomas que se han observado en pacientes contagiados por la gripe del tomate son:

Fiebre alta

Erupciones cutáneas

Dolor intenso de las articulaciones

Aparición de ampollas rojas por todo el cuerpo que se agrandan hasta alcanzar el tamaño de un tomate.

A pesar de que no existe un tratamiento específico, se está siguiendo un protocolo similar al del chikungunya, el dengue o el virus bocamanopié.

Los pacientes de la gripe del tomate deben aislarse entre un periodo de cinco a siete días. Además, al tratarse de niños, se está concienciando a la ciudadanía para que se manipulen los pañales con cuidado y para que los infectados no compartan ni juguetes ni objetos.

Además, los menores infectados deben descansar, tomar muchos líquidos, paracetamol para el tratamiento de algunos síntomas y baños con esponjas de agua caliente para aliviar las irritaciones y las lesiones de la piel.

A pesar de que resulta difícil determinar si la gripe del tomate puede causar una emergencia internacional al estilo de la covid y de la viruela del mono, es fundamental insistir en el aislamiento y en la higiene, pues se desconoce su peligrosidad.