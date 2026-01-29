El Gobierno vasco detecta otras dos vacunas caducadas y cifra en 78 el número de posibles afectados

El Servicio vasco de Salud-Osakidetza ha detectado otras dos incidencias relacionadas con la administración de vacunas caducadas que podrían haber afectado a otras 78 personas, después de que hace unos días detectara que 253 menores habían recibido una dosis caducada de la vacuna hexavalente.

El consejero de salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, ha explicado que la investigación sobre esas dosis caducadas de la vacuna hexavalente ha permitido tener conocimiento de otros casos similares.

Ha habido casos de este tipo en una madre relacionada con otra vacuna tetravalente contra la difteria, el tétanos, la tosferina y la polio, que se administra a los cuatro años; y otro en una relacionada con la triple vírica contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis.

La Osakidetza ha calculado que el número de pacientes potenciales afectados por la incidencia en la tetravalente es de 49 y el de los afectados por la triple vírica sería de 29, por lo que en total podría haber hasta 78 personas afectadas.

En cualquier caso, desde el Gobierno vasco aseguran que no existe riesgo de efectos adversos para la salud de las personas afectadas y aseguran que "seguimos en la obtención de más datos para proceder de forma inminente".

Se volverá a vacunar a los afectados por la primera vacuna

Según informó el Gobierno vasco, la primera vacuna caducada detectada afectó a 253 personas, la mayoría de ellas bebés, y explicó que ya estaban poniéndose en contacto con los afectados para ofrecerles la posibilidad de ponerse una nueva dosis para asegurar la máxima protección.

En un primer momento se cifró en 103 las personas que la Osakidetza había previsto revacunar, pero según ha explicado Martínez este jueves, finalmente serán "menos de 30" las que tengan que ser inoculadas de nuevo.