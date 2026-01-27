La sanidad vasca administra vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría de ellas bebés

El Servicio Vasco de Salud ha admitido este martes que ha administrado "recientemente" vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría de ellas bebés, aunque asegura que este error "no conlleva ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso".

"Desde Salud Pública se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad, dado que, según los expertos, no se prevén efectos adversos por la administración de estas dosis. Todos los casos están controlados y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública", afirma Salud.

Según el Servicio Vasco de Salud, se trata de dosis de la vacuna hexavalente contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la poliomelitis, la hepatitis B y la Haemophilus influenzae tipo B, que pertenecían "a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente".

Estas dosis se han administrado a 253 personas en 12 de las 13 organizaciones sanitarias integradas de Euskadi, es decir, en casi todo el territorio. "Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias", afirman desde Salud.

Además, están recomendando a los afectados ponerse una nueva dosis de la vacuna para asegurar la máxima protección, y están ya organizando nuevas citas para ello.

Bildu denuncia la desprotección de los afectados

Ha sido EH Bildu quien ha denunciado el caso y ha registrado una iniciativa parlamentaria pidiendo explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez.

La parlamentaria de la formación abertzale, Rebeka Ubera, ha sostenido que los menores afectados por este error "se encuentran desprotegidos frente a esas seis enfermedades, que pueden llegar a ser graves".

Ubera ha denunciado, además, que "no se ha tratado de un error aislado" y que ha existido un "grave problema de organización y funcionamiento dentro de Osakidetza (el Servicio Vasco de Salud)".