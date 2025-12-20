La Generalitat lanza una campaña para impulsar el consumo de cerdo en Navidad en plena crisis por la peste porcina

La Generalitat ha lanzado una campaña para impulsar el consumo de carne de cerdo y productos derivados de este animal de cara a la próxima Navidad en plena crisis por el brote de peste porcina. A través de un comunicado, el Govern también ha puesto en valor el consumo de otros productos que forman parte de la dieta mediterránea, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

"Esta iniciativa llega en un momento complejo, marcado por la crisis sanitaria provocada por la peste porcina africana", indica el comunicado. En la misma nota, la Generalitat señala que esta campaña se desarrolla "de manera estrecha con el sector porcino, que ha mostrado una colaboración proactiva y absolutamente positiva".

La campaña busca dar "apoyo al sector, que es un motor económico y cultural"

El conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, asegura que la crisis sanitaria provocada por la peste porcina solo se puede superar "trabajando de manera unitaria, rápida y coordinada". "La complicidad y el compromiso del sector son claves para garantizar que los productos catalanes continúen llegando a nuestras mesas con toda la calidad y seguridad", ha añadido.

En el comunicado, además, se pone de manifiesto que Cataluña ha sido elegida como Región Mundial de la Gastronomía 2025. "Esta campaña no solo busca impulsar el consumo de los productos que son nuestros, sino dar también apoyo a nuestro sector, que es un motor económico y cultural de Cataluña", ha especificado Ordeig.

La campaña cuenta con anuncios en televisión y prensa escrita en los que se ve a las familias celebrando la Navidad haciendo especial énfasis en las tradiciones gastronómicas arraigadas en Cataluña, como los canelones, la sopa de galets y 'pelota', los embutidos y otros productos.

27 animales han dado positivo

En cuanto a las últimas informaciones sobre la peste porcina, todavía no se ha determinado cuál es el origen de este brote, que deja ya 27 jabalíes con resultado positivo, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura. Desde el Centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA-CReSA han defendido su actuación desde el primer momento.

"Hoy no hay ningún dato que nos permita afirmar que las cosas en el IRTA-CReSA no se han hecho bien. Se han hecho bien. Toda la información que tenemos es esta", ha reiterado este viernes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

En cuanto al perímetro de contención del foco sigue siendo de 20 kilómetros, pero se han añadido los municipios de Begues y Gavà, de la comarca del Baix Llobregat, y los de Olesa de Bonesvalls y Subirats, de la comarca del Alt Penedès.