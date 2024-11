De la Generalitat a la AEMET: qué pasó y por qué se critica el protocolo de aviso por la DANA

Más de 200 personas han muerto a causa del temporal en España. Una DANA que ha dejado efectos más devastadores en Valencia, con numerosos daños personales y materiales. Se trata de la peor gota fría del siglo, la catástrofe natural que más ha afectado a nuestro país.

Ante un desastre de esta magnitud, se ha reabierto el debate sobre el protocolo de aviso y actuación. Un protocolo que pasa por distintos organismos y competencias.

Cronología del protocolo en Valencia: de los avisos de la AEMET al mensaje de alerta móvil

Los primeros avisos de la AEMET

Todo empieza con la AEMET, que cuenta con varios dispositivos en la región que envían datos en tiempo real y que permiten que el organismo establezca una previsión y posterior evaluación con avisos de diferentes colores dependiendo de la gravedad de la situación: amarillo, naranja y rojo.

Ya a las 6:42 horas del pasado 29 de octubre, la AEMET puso aviso naranja para el sur de Valencia y la comarca de la Ribera. Un aviso que actualizaría después, a las 7:36h y 9:48h, con el color rojo para todo el litoral de Valencia y el interior norte.

"Nosotros hicimos el trabajo de la mejor manera que pudimos. Llevábamos avisando cinco días de la DANA y los avisos rojos ya estaban activados desde la mañana del martes y esa es la realidad", señaló Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, quien también reconoció que hay que revisar "todos" los protocolos de todos los actores, "por supuesto" también los meteorológicos. Según ha remarcado, hay que ver "qué es lo que ha fallado y tomar medidas para que no vuelva a suceder".

Alertas de la Confederación Hidrográfica del Júcar

Los avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) también se toman en cuenta, en un punto que ha causado diferencias. El propio Carlos Mazón ha señalado a la CHJ, de la que asegura que "desactivó la alerta hidrológica" por posible desbordamiento de caudales "en tres ocasiones" el 29 de octubre. "Sin duda, si hubiéramos tenido la reactivación de la alerta hidrológica por parte de la CHJ, se hubiera enviado el mensaje de alarma de inmediato", destacó Mazón.

El presidente valenciano remarcó que "esta catástrofe no la provoca la lluvia en sí, sino el torrente de agua", y que hay diferencia entre alerta meteorológica e hidrológica, ya que, según él, la AEMET también dijo "que iba a remitir la lluvia". En este contexto, Mazón ha sostenido que "hasta las 18.45 no llega esa alerta que dice que de los 80-100 litros se ha pasado a 1.700" y "unos minutos después se traslada que hay un riesgo todavía mayor: que se rompa la presa de Forata".

Alerta a los móviles de la población: ¿llegó demasiado tarde?

Es entonces, según Mazón, cuando se recurre "por primera vez en la historia de la Comunidad Valenciana" a enviar la alerta móvil. Una alerta móvil que llegó más allá de las 20:00 horas, a las 20:12h, cuando ya muchos lugares se encontraban inundados y la situación era crítica.

¿Llegó demasiado tarde el mensaje de alerta a la población? Mazón ha insistido en numerosas ocasiones que fue "imposible enviarlo antes" porque no se disponía, según recalca, de la información necesaria. "Los técnicos del cuerpo de mando así lo vivieron y recomendaron", ha subrayado.

Ahora bien, cuestionado por si quisiera haber lanzado antes esa alerta móvil, Mazón ha reconocido que "sin duda" lo habría hecho si la CHJ "hubiera tenido activada la alerta hidrológica". En este punto, ha resaltado que los avisos previos de "días antes" lanzados desde la Generalitat "provocaron que muchos ayuntamientos pudieran tomar medidas".

La CHJ respondió a Mazón que no se encarga de lanzar "alertas públicas" a la población, por lo que "no puede desactivarlas". Fuentes de la Confederación indicaron que solo los servicios de emergencias autonómicos son los competentes para hacerlo. "Si las confederaciones hidrográficas no lanzan alertas, por lo tanto, no puede desactivarlas". Y recalcaron que el Centro de Coordinación de Emergencias lanzó la alerta hidrológica "a las 12:30 del martes".

El mensaje de Emergencias por alerta de Protección Civil en Valencia. | EUROPA PRESS

Los avisos llegan al Centro de Coordinación de Emergencias

Los avisos de AEMET y CHJ llegan al Centro de Coordinación de Emergencias, que depende de la Generalitat Valenciana, para su análisis. Este centro analiza los avisos y decide si constituye una emergencia para la población, cosa que sí ocurrió el 29 de octubre: el Centro de Coordinación de Emergencias emitió una alerta roja para toda la zona a las 10:00 horas.

No obstante, con el paso de las horas, el barranco del Poyo se desbordaba en Chiva alrededor de las 11:30 horas, la Universidad de Valencia suspende sus clases y el Centro de Emergencias emite un aviso especial para los municipios más afectados después (Paiporta, Torrent, Picanya, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Massanassa y Catarroja).

Mazón anunciaría a las 13:00 horas que la DANA remitiría por la tarde, pero no sería así, sino que la CHJ activaría en unas horas un nuevo aviso por los ríos Magro y Júcar, además de que el barranco del Poyo se desbordaría en Torrent y llegaría a lo que hoy conocemos como la zona cero de la DANA.

El CECOPI, convocado en la tarde del 29 de octubre

Al evaluar y comprender el riesgo de estas alertas, se debe convocar al Centro de Coordinación Operativo Integral (CECOPI). Su convocatoria ocurrió a las 17:00 horas y en el mismo estuvieron presentes el propio Carlos Mazón, la subdelegada del Gobierno, la consellera de Medio Ambiente, el subdirector de Emergencias, el presidente de la Diputación de Valencia, representantes de la UME, Protección Civil y Policía.

Qué hizo el Gobierno

Un día después de la tragedia, el 30 de octubre, Pedro Sánchez realizó una declaración institucional desde Madrid en la que agradeció la labor de las autoridades y también prometió "no dejar solas" a las víctimas por la DANA. "No os vamos a dejar solos", afirmó Sánchez, que aseguró que se ayudaría a las personas afectadas con "todos los recursos del Estado y si hace falta de la Unión Europea" para "reconstruir hogares y vidas": "Vamos a reconstruir vuestras calles, puentes... España está con vosotros".

El jueves 31, el presidente del Gobierno visitó la Comunidad Valenciana e hizo una declaración junto a Carlos Mazón, que mantenía el mando de la crisis y con el paso de los días fue pidiendo más efectivos. A la visita se le sucedieron declaraciones de los distintos ministros, como Margarita Robles o Grande-Marlaska, que también visitó la Comunidad Valenciana, para tratar de esclarecer las actuaciones del Ejecutivo.

El propio Alberto Núñez-Feijóo se mostró muy duro con la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo. Ya el día 30 aseguró que el Gobierno no le informaba "de nada" y este mismo lunes ha pedido la declaración de la emergencia nacional, así como la elaboración de un 'Plan Valencia' para la reconstrucción de las zonas afectadas.

El papel del 112 en la crisis meteorológica

El 112 también depende del Centro de Emergencias y gestionó los cientos de llamadas que realizaron los vecinos afectados, además de avisar a los bomberos y demás autoridades. Según relató Mazón, el 112 solicitó la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 15.21 horas del pasado martes 29 de octubre, incluso con la alerta hidrológica desactivada por parte de la CHJ".

En el 112, ha subrayado, la alerta "nunca se desactivó", en nivel rojo desde las 7.30 horas del martes, y los avisos "preventivamente" se seguían enviando a los ayuntamientos. De hecho, ha destacado que el día anterior se envió alertas a los municipios y algunos de ellos, como Requena, decidieron suspender las clases el martes. "¿Por qué no supimos nada de la CHJ? De eso también habrá que hablar, y del mantenimiento de los barrancos y cauces", ha añadido.

Cuándo se pide la intervención de la UME

Respecto a la petición de efectivos militares, Mazón siempre ha hecho hincapié en que desde que se pidió activar la Unidad Militar de Emergencias a las 15.21 horas del 29 de octubre. "El máximo mando de la UME tiene que tener capacidad de llamar a Torrejón y que vengan más" efectivos: "Desde que se activa a la UME, ya no hay ninguna otra necesidad de petición política".

Por qué no se cortó el tráfico el martes 29 de octubre

Pese a las reuniones entre la DGT y organismos como la AEMET, las carreteras españolas permanecieron sin cortes durante horas el martes 29 de octubre. El propio Mazón fue preguntado al respecto y explicó que en ese encuentro DGT-AEMET, que se produjo el mismo martes a las 10:30 horas, "analizaron la situación y no decidieron cortar carreteras preventivamente".

"Es cierto que luego esas alertas se mitigaron e incluso ellos las llegaron a desactivar", puntualizó Mazón, que resaltó que "no necesitan el permiso de ningún político para cortar una carretera".