Así fue la conversación de Fernando, vecino de Paiporta, con el rey Felipe VI: "Debería estar aquí el Ejército"

Fernando es vecino de Paiporta y vivió en primera persona la tensa visita de los reyes al municipio valenciano este domingo, la que se saldó con disturbios por insultos y el lanzamiento de objetos.

Felipe VI y Letizia visitaron junto a Pedro Sánchez y Carlos Mazón el centro de Paiporta, localidad considerada como zona cero de la DANA, y la comitiva fue recibida con gritos, insultos y lanzamiento de objetos y barro durante su recorrido.

"Pude hablar con el rey", ha contado Fernando, vecino de la localidad, en 'Más de uno': "Me pude abrir paso y pude lograr hablar con el rey. He recuperado la fe en el rey, tenía un talante muy conciliador, escuchaba, no estaba nervioso, no tuvo miedo y tuvo un comportamiento ejemplar".

El vecino de Paiporta asegura con Alsina que le pidió la presencia del Ejército. "Lo que le pedí es 'majestad, me entenderá como militar, debería estar aquí el Ejército, no hay nadie que tenga la experiencia o el coraje del Ejército", afirma, a lo que añade que las personas que había alrededor de las autoridades eran "todos locales".

Además, Fernando lamenta que se viera una comitiva de "ocho coches blindados" y se despejaran carreteras para que solo ellos pudieran entrar: "Eso que se dice de que estaba todo organizado era mentira, todos éramos los locales, los que vivimos allí. Lo que vimos fue una comitiva de ocho coches blindados, se despejaron carreteras para que ellos pudieran entrar".

Fernando cuenta que Felipe VI le comentó que está "haciendo todo lo posible", mientras que también pudo hablar con Carlos Mazón: "Mazón es una persona muy cercana y le dije 'nos habéis abandonado, macho, cómo puede ser'".

Por último, se queja de la reacción de Margarita Robles cuando sucedió el terremoto en Marruecos y la tardía llegada del mensaje de alerta. La ministra de Defensa aseguró entonces que las primeras horas eran cruciales: "Lo que no puedo entender es que Robles dijera que las primeras horas fueran cruciales en Marruecos, pero a nosotros se nos abandona. El mensaje de la alerta llega tarde, dos horas después, cuando la gente se estaba muriendo y todo estaba inundado. El mensaje dice que no se circule por carretera, pero hay que decir que todo el mundo suba a un primer piso".