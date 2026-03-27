Fundación FERO incorpora a Marta Cardona como nueva Directora General

Fundación FERO ha anunciado la incorporación de Marta Cardona Patau como nueva Directora General. Con más de 30 años de trayectoria en el tercer sector, Cardona asume el reto de llevar a la fundación a una nueva etapa: trasladar a la sociedad española una misión científica de primer nivel que, durante 25 años, ha sido reconocida y valorada en el ámbito médico e investigador, y convertir a FERO en la fundación de referencia en investigación oncológica para los ciudadanos.

Una trayectoria referente con impacto real en pacientes

Marta Cardona es una de las profesionales más reconocidas en España en dirección de organizaciones sin ánimo de lucro y captación de fondos para la investigación oncológica. Llega avalada por 16 años al frente de Fundación CRIS contra el Cáncer.

Su trayectoria ha estado siempre guiada por esa convicción. Bajo su liderazgo, la financiación impulsada por la fundación se tradujo en terapias avanzadas en hospitales públicos, centros de investigación, proyectos pioneros y nuevas oportunidades para pacientes, acortando la distancia entre la ciencia y quienes más la necesitan.

Anteriormente, desarrolló durante su carrera en Aldeas Infantiles SOS España como Directora de Marketing y Comunicación, donde construyó una de las estructuras de captación más sólidas del país. Ha sido también presidenta y vicepresidenta de la Asociación Española de Fundraising, institución que representa la profesionalización y la ética del sector a nivel

Una nueva etapa para una fundación con 25 años de excelencia

Fundación FERO cumple este año 25 años de actividad ininterrumpida en apoyo a la investigación oncológica, con una presencia consolidada en los principales centros hospitalarios del país, centros de investigación de excelencia y un reconocido prestigio en el ámbito científico nacional e internacional.

La incorporación de Marta Cardona marca el inicio de una nueva fase: multiplicar el impacto de esa excelencia investigadora, ampliar su conexión con la sociedad y construir una comunidad que respalde y acelere la misión de la fundación.

FERO afronta así su 25º aniversario con una dirección reforzada y una visión clara: ser la fundación que la sociedad española identifica cuando piensa en ganar al cáncer.

Sobre Fundación FERO: 25 años acelerando la investigación oncológica en España

Fundación FERO nació en 2001 con una convicción que sigue guiando cada decisión: no basta con financiar investigación, hay que seleccionar la que tiene más posibilidades de llegar al paciente.

Fundada por el Dr. Josep Baselga —oncólogo de referencia mundial en oncología de precisión—, FERO ha destinado más de 30 millones de euros a más de 100 proyectos de investigación oncológica de excelencia, elegidos mediante un riguroso proceso de evaluación científica internacional.

Presente en hospitales y centros de investigación de toda España, con alianzas de primer nivel como VHIO, Hospital Clínic Barcelona, Hospital 12 de Octubre de Madrid e INCLIVA Valencia. Ha impulsado una comunidad de investigadores que colaboran desde cada centro para acelerar la llegada de la investigación financiada al mayor número de pacientes.

FERO ha sido reconocida con el Premio Nacional de Mecenatge Científic 2025 y cuenta con el Sello Dona con Confianza de la Fundación Lealtad.