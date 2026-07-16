Fina García Ortiz deja una última lección de vida antes de fallecer tras cuatro años de lucha contra el cáncer: "Me voy feliz y en calma"

La profesora sevillana Fina García Ortiz, de 27 años, ha fallecido tras cuatro años de lucha contra el cáncer. Antes de su marcha, la joven quiso despedirse de sus seguidores a través de un emotivo mensaje mientras recibía cuidados paliativos.

"Me toca pasarme por aquí para despedirme", comenzó diciendo en el vídeo, en el que aseguró que era un regalo poder despedirse de "todo lo que me queda aquí terrenal antes de subir a lo espiritual". La grabación, publicada el pasado 27 de junio, estuvo marcada por la serenidad y la emoción de sus palabras.

Durante su despedida, Fina hizo referencia al lema de Elena Huelva, la joven sevillana que falleció en 2023 a los veinte años a causa del cáncer: "Mis ganas ganan, pero esta vez la batalla del cáncer ha vuelto a ganar".

Con sus palabras, la maestra quiso transmitir una lección de vida sobre cómo aprovechar la vida, buscar la felicidad y dejar huella en los demás. Al hablar sobre lo que era para ella ser feliz, explicó que no era algo genérico ni algo que todos sintieran de la misma forma, sino una sensación personal "que cada uno lleva dentro" . Según afirmó, solo se es consciente de la felicidad al mirar atrás recordar lo vivido.

Mientras que compartía imágenes de algunos momentos de su vida, Fina la resumió en tres palabras: "disfrutar, amor y respeto". Entre lágrimas, aseguró que sentía haber cumplido su misión y que se marchaba "feliz y en calma".

El vídeo tuvo una gran repercusión en redes sociales como TikTok e Instagram, plataformas en las que Fina compartía su experiencia con la enfermedad y daba visibilidad al proceso que estaba atravesando. Tras su publicación, recibió numerosos mensajes de cariño y agradecimiento por parte de quienes encontraron inspiración en su historia.

En su memoria

El Ayuntamiento de Tomares dará el nombre de la joven maestra a una plaza del municipio donde creció junto a su familia. Además, el Chiringuito Leiva, situado en Huelva y considerado un lugar especial para Fina, contará con una placa conmemorativa en homenaje a su vida y a la huella que dejó.