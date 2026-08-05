La festividad del 15 de Agosto: te contamos qué se celebra y en qué sitios se festeja

Cada 15 de agosto, la Iglesia Católica celebra la Asunción de la Virgen María, una creencia que hace referencia a la subida de la Virgen al cielo en cuerpo y alma. Se trata de una de las festividades más importantes del calendario litúrgico y, por este motivo, figura como uno de los días festivos nacionales en España.

Además de su significado religioso, esta fecha se ha convertido en uno de los momentos con mayor tradición festiva del verano. Numerosas localidades españolas celebras sus fiestas patronales durante estos días, por lo que el 15 de agosto suele estar marcado por procesiones, ferias, espectáculos musicales, fuegos artificiales y otras actividades culturales.

Dónde es festivo y como se recoge en el calendario laboral

Entre las celebraciones más populares con las que coincide la festividad, destacan la Feria de Málaga, las fiestas del barrio de Gracia, en Barcelona o la semana grande de San Sebastián, además de decenas de fiestas locales que llenan calles y plazas de diversas actividades, entre las que destacan conciertos, verbenas y actos religiosos.

Al tratarse de una festividad de carácter atribuido y no recuperable, la mayoría de trabajadores disfrutan de un día de descanso, salvo aquellos sectores cuyos servicios deben mantenerse por su actividad. Este año, el 15 de agosto cae en sábado, por lo que muchas personas no podrán disfrutar de un puente. No obstante, algunas comunidades autónomas y ayuntamientos pueden adaptar su calendario laboral con otros festivos propios a lo largo del año, de acuerdo con la normativa vigente.