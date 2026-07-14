Un experto forestal señala que "en solo una semana" se podría evitar que haya más muertes en incendios: "Estamos a tiempo de resolverlo"

El experto forestal y presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente, Paco Castañares, ha asegurado que España todavía puede evitar nuevas víctimas mortales durante la actual campaña de incendios si las administraciones actúan de forma inmediata. Tras la tragedia de Los Gallardos (Almería), donde han fallecido al menos 13 personas y se han calcinado cerca de 7.000 hectáreas, sostiene que "todavía estamos a tiempo de resolverlo" y que es posible adoptar medidas de protección "en una semana".

Durante una entrevista en Por Fin, de Onda Cero, Castañares explicó que el incendio reunió unas condiciones extremas de propagación al combinar una orografía muy compleja con fuertes rachas de viento, lo que hizo que las llamas superaran la capacidad de respuesta de los equipos de extinción. No obstante, insistió en que la mayor tragedia no ha sido el impacto ambiental, sino la pérdida de vidas humanas.

"El cable inicia el fuego, pero no explica el desastre"

El especialista ha defendido que el origen del incendio, atribuido inicialmente a la caída de un cable eléctrico, no explica por sí solo la magnitud del desastre.

"El cable es el responsable de la ignición del fuego", ha reconocido, aunque ha precisado que si las cunetas y el entorno hubieran estado correctamente desbrozados, "no se prende fuego porque no hay combustible sobre el que arder". A su juicio, una adecuada gestión del monte habría impedido que las llamas alcanzaran la dimensión que finalmente tuvieron.

En este sentido, ha reiterado que "son incendios evitables" y ha lamentado que las administraciones no hayan aplicado las lecciones aprendidas tras las grandes campañas de incendios de los últimos años.

"En toda España se puede hacer en una semana"

Para revertir esta situación, Castañares ha reclamado un pacto de Estado que implique al Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el resto de administraciones competentes.

La medida más urgente, según ha explicado, consiste en crear franjas de seguridad alrededor de pueblos, urbanizaciones y viviendas aisladas mediante labores de desbroce y eliminación de combustible vegetal.

"Eso lo podemos hacer en toda España en una semana", ha afirmado, siempre que exista coordinación institucional.

Además, ha subrayado que estas actuaciones tendrían un coste reducido —desde unos 300 euros para una vivienda aislada hasta unos 40.000 euros para un núcleo urbano de gran tamaño— y permitirían evitar evacuaciones. "El lugar más seguro donde está la gente es en su casa", ha asegurado, siempre que previamente se haya eliminado el combustible del entorno.

"El problema no es de helicópteros, sino de gestión forestal"

Castañares también ha cuestionado el actual modelo de inversión, centrado principalmente en los medios de extinción. A su juicio, incrementar el número de helicópteros o aviones no resolverá el problema si no se reduce de forma permanente la carga de combustible de los montes.

"El problema no es de medios, no es de helicópteros, no es de aviones; es de gestión forestal", ha afirmado el presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente.