Estos tres hábitos sutiles son una señal de alerta en las entrevistas de trabajo, según un reclutador experto

En una entrevista se ponen a prueba tanto las competencias profesionales como las habilidades interpersonales de los candidatos.

Alicia Bernal

Madrid |

Las entrevistas de trabajo son mucho más que un simple intercambio de preguntas y respuestas; representan un escenario clave donde se ponen a prueba tanto las competencias profesionales como las habilidades interpersonales de los candidatos.

Eli Rubel ha sido un emprendedor durante buena parte de su vida y actualmente es director ejecutivo de varias empresas. En una entrevista a CNBC Make It explica algunos comportamientos de alerta que, bajo su experiencia, muestran algunos entrevistados y que siempre suelen predecir problemas en el futuro.

Llegar tarde indica falta de preparación

Aunque las emergencias ocurren, si alguien llega incluso un minuto tarde a una entrevista, genera dudas de inmediato. La mayoría de las veces, indica una mala planificación y puede indicar que en el futuro no te planificarás bien en el trabajo.

Lo ideal es intentar llegar temprano, incluso si es una entrevista virtual. Conéctate 10 minutos antes y prueba que todo funciona: webcam, micro… Y por supuesto, si te surge un imprevisto, intenta comunicarte lo antes posible.

Las palabras refinadas sin sustancia no funcionan

Rubel explica que "algunos candidatos son excelentes conversadores: suenan fluidos, seguros y rápidos, pero cuando escuchas con atención, sus respuestas no se basan en su experiencia personal". Sin duda es importante ir preparado a una entrevista, pero lo ideal es ser natural e intentar transmitir nuestra experiencia real. Además, el uso del lenguaje es significativo:

  • Intenta evitar palabras de moda. En lugar de decir "Soy colaborador", explica una historia sobre cómo la colaboración te ayudó a salvar un proyecto.
  • Usa el método STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado) para estructurar las respuestas.
  • Prepara algunas historias que destaquen cómo has puesto en práctica tus habilidades clave y cómo has gestionado retos reales.

Consejos básicos para afrontar una entrevista de trabajo

Puedes seguir estos consejos básicos y prácticos para afrontar una entrevista de trabajo con más confianza y aumentar tus posibilidades de éxito:

  • Reconoce los nervios, pero canalízalo hacia el entusiasmo.
  • Muestra compromiso con el tono, la postura y las preguntas reflexivas.
  • Deja que el entrevistador vea tu verdadera personalidad. No finjas ser alguien que no eres. La mayoría de la gente lo nota.
  • Escuchar activamente antes de responder.
