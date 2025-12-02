Estos tres hábitos sutiles son una señal de alerta en las entrevistas de trabajo, según un reclutador experto

Las entrevistas de trabajo son mucho más que un simple intercambio de preguntas y respuestas; representan un escenario clave donde se ponen a prueba tanto las competencias profesionales como las habilidades interpersonales de los candidatos.

Eli Rubel ha sido un emprendedor durante buena parte de su vida y actualmente es director ejecutivo de varias empresas. En una entrevista a CNBC Make It explica algunos comportamientos de alerta que, bajo su experiencia, muestran algunos entrevistados y que siempre suelen predecir problemas en el futuro.

Llegar tarde indica falta de preparación

Aunque las emergencias ocurren, si alguien llega incluso un minuto tarde a una entrevista, genera dudas de inmediato. La mayoría de las veces, indica una mala planificación y puede indicar que en el futuro no te planificarás bien en el trabajo.

Lo ideal es intentar llegar temprano, incluso si es una entrevista virtual. Conéctate 10 minutos antes y prueba que todo funciona: webcam, micro… Y por supuesto, si te surge un imprevisto, intenta comunicarte lo antes posible.

Las palabras refinadas sin sustancia no funcionan

Rubel explica que "algunos candidatos son excelentes conversadores: suenan fluidos, seguros y rápidos, pero cuando escuchas con atención, sus respuestas no se basan en su experiencia personal". Sin duda es importante ir preparado a una entrevista, pero lo ideal es ser natural e intentar transmitir nuestra experiencia real. Además, el uso del lenguaje es significativo:

Intenta evitar palabras de moda. En lugar de decir "Soy colaborador", explica una historia sobre cómo la colaboración te ayudó a salvar un proyecto.

Usa el método STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado) para estructurar las respuestas.

Prepara algunas historias que destaquen cómo has puesto en práctica tus habilidades clave y cómo has gestionado retos reales.

Consejos básicos para afrontar una entrevista de trabajo

Puedes seguir estos consejos básicos y prácticos para afrontar una entrevista de trabajo con más confianza y aumentar tus posibilidades de éxito: