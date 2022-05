LEER MÁS La nueva variante XT del covid: estos son sus síntomas

Desde que llegara en diciembre de 2019, más de 500 millones de personas se han contagiado de Covid-19 en todo el mundo, según una estadística publicada por la Universidad Johns Hopkins. Este alto nivel de contagios se incrementó aún más con la llegada en noviembre de 2021 de la variante Ómicron, la más contagiosa y la responsable de la mayor parte de los contagios registrados en los últimos meses.

Sin embargo, a pesar de todos estos datos, son muchas las personas que afirman no haberse contagiado nunca de Covid-19 o no haber dado nunca positivo en ningún test. No nos referimos a los positivos asintomáticos, sino a aquellos que nunca han pasado la enfermedad y que, de hecho, parecen inmunes a ella.

Una información de la BBC ha determinado varias teorías por las que esta situación se estaría produciendo, entre ellas, las que tienen que ver con la genética o la respuesta del cuerpo ante la vacunación.

Personas que no han estado en contacto con el virus

Por raro que parezca, la primera teoría de la BBC es que mucha gente no se ha contagiado de Covid-19 porque no han estado en contacto con el virus en los más de dos años de pandemia que llevamos. ¿A quiénes se refiere y cómo es posible?

La principal explicación sería que aquellas personas con un riesgo mayor de padecer enfermedades graves como las afecciones cardíacas o pulmonares crónicas, han incrementado las precauciones y las han seguido manteniendo cuando estas se han ido eliminando.

La importancia de la vacunación

No obstante, es prácticamente imposible que alguien que haya estado haciendo vida relativamente normal yendo a trabajar y teniendo vida social no haya tenido ningún contacto con el patógeno, pero aún así, se han dado casos de personas con estas características que no se han contagiado.

Es el caso de algunos trabajadores de hospitales o familiares de personas que tuvieron Covid, que gracias a la vacunación han eludido un positivo del test a pesar de estar en contacto permanente con el virus.

Inmunidad por genética

Sin embargo, también hay personas que a pesar de estar expuestas al virus no se han contagiado, lo que se explicaría por el hecho de que al ingresar en las vías respiratorias, el Covid-19 no ha podido encontrar los receptores necesarios para acceder a las células.

Esto se debe a una fortaleza del sistema inmunitario que provoca una respuesta rápida y robusta para evitar que el virus se replique una vez en contacto con nuestro cuerpo. ¿Y qué provoca esa respuesta inmune a la infección? Al parecer, nuestra edad y genética, aunque también, un estilo de vida saludable -los expertos indican que el déficit de vitamina D puede aumentar el riesgo de ciertas infecciones-.