España sale a la calle contra la guerra en Irán: "Está destruyendo el mundo"

Cuando se cumplen dos semanas del inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, España ha salido en masa a pedir el fin de la guerral. Lo ha hecho con miles de personas en más de 150 ciudades que se han hecho eco de las palabras de Pedro Sánchez: "No a la guerra". Con este claro y contundente mensaje, la sociedad española responde así al conlflicto en Oriente Medio que marca la agenda mundial.

En una iniciativa respaldada por más de 200 asociaciones, personalidades del mundo de la cultura y la política se han sumado a estas protestas bajo el lema 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza'. Algunos de los asistentes son tales como la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, o la presidenta del PSOE madrileño, Paca Sauquillo.

Según datos de la plataforma convocante PararLaGuerra, unas 5.000 personas han salido a las calles de la capital española con gritos de "No a la guerra" y "Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza", entre otros. El acto ha arrancado con las intervenciones de representantes de las organizaciones, profesionales del mundo de la cultura y miembros de la Asociación Iraní ProDerechos Humanos, quienes han realizado un homenaje a las ONG expulsadas de Gaza.

Ha sido el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano el encargado de leer el manifiesto que condena "el régimen criminal de los ayatolás" y expresa su apoyo al pueblo iraní, en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad. "Nada justifica los salvajes bombardeos de Estados Unidos e Israel con el asesinato de cientos de inocentes". Así las coas , los participantes llaman "a los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza".

Una manifestante porta un cartel durante la protesta en Madrid contra la guerra en Irán | Mateo Lanzuela / Europa Press

Otros asistentes

Cineastas, escritores y otras personalidades de la cultura también han expresado su apoyo a sus compañeros de profesión de Irán, Gaza y Estados Unidos. "La cultura siempre estará al lado de la humanidad, no a la guerra", ha señalado el guionista y director de cine Javier Fesser.

La cultura siempre estará al lado de la humanidad

Entre los asistentes también estaban el director de teatro Lluis Pasqual, los directores Daniel Calparsoro, Benito Zambrano e Inés París; el guionista Joaquín Oristrell, la periodista Teresa Aranguren y el economista Santo M Ruesga, entre otros.

Barcelona se suma al "no a la guerra"

Como decíamos, otras ciudades también ha salido a la calle para pedir el cese del conflicto. Según han indicado fuentes municipales a Europa Press, decenas de personas se han concentrado en el Pla de la Seu en Barcelona, convocadas por la plataforma Aturar la Guerra, para condenar los últimos ataques internacionales contra Irán.

Al igual que en Madrid, también se ha leído un manifiesto en el que se reitera la necesidad de poner fin a la ofensiva: "Está destruyendo el mundo".