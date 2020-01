Ernest Maragall asegura que ERC no "va a retroceder ni un milímetro"

A LAS PUERTAS DE LA SESIÓN DE INVESTIDURA

Según Ernest Maragall, el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, "ese acuerdo no implica renuncia alguna por parte de su formación". Para él significa "la posibilidad de avanzar hacia el camino eficiente que siempre hemos seguido". Maragall afirma que en "ERC no vamos a retroceder ni un milímetro" y asegura que ve como "normal las tensiones entre Esquerra y sus socios Junts per cat" aunque hacen peligrar el gobierno catalán un día antes de la posible inhabititación de Torra.