La enigmática cita de Arturo Pérez-Reverte tras el bronco pleno en el Congreso

No es la primera vez que el escritor recurre a una cita (en este caso clásica) para opinar sobre la situación política. El autor de 'Las aventuras del capitán Alatriste' ha escrito en su cuenta de la red social X una cita con la que hace una reflexión sobre Pedro Sánchez sin nombrarlo.

"Entre tanto, Galba, ajeno a los acontecimientos, molestaba con sus sacrificios a los dioses de un imperio que ya no le pertenecía. (Cornelio Tácito. Historias)", ha escrito Reverte. Así, el escritor hace referencia a lo que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados con la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios.

Un pleno "bronco"

El presidente del Gobierno no asumió responsabilidades y negó que el Gobierno no haya invertido en mantenimiento. En su lugar, se dedicó a destacar los errores del PP en tragedias como la DANA o el accidente ferroviario de Angrois.

Además, acusó a PP y Vox de difundir bulos y mentiras sobre la gestión ferroviaria. Más duro que Feijóo fue el líder de Vox, Santiago Abascal, que se ha refirió al accidente de Adamuz como "un crimen" y pidió la dimisión de un Gobierno que "provoca calamidades, abandona a los españoles ante las calamidades y se aprovecha de ellas".

Con su cita, Reverte compara el comportamiento de Sánchez con el emperador romano Galba, que se aferraba al poder.

Otras frases sobre Sánchez

No es la primera vez que el escritor utiliza las metáforas literarias o históricas para criticar a Sánchez. Una de ellas fue la que lanzó el pasado mes de diciembre cuando los casos de corrupción que salpicaban al PSOE hacían tambalear la confianza en el Ejecutivo.

En esa ocasión, el escritor dejó una reflexión atribuida a Jenofonte: "Se llama estafador a quien, recibiendo dinero o bienes gracias a la confianza, se queda con ellos. El mayor estafador de todos es el que, sin merecerlo, engaña al pueblo haciéndole creer que es capaz de dirigir el Estado". Una cita que no atribuyó directamente a nadie, pero que puesta justo antes de la rueda de prensa del presidente del Gobierno, muchos relacionaron con él.

Aunque a veces ha criticado directamente al presidente y lo ha descrito como un "trilero" en una partida de póker o un "psicópata" en sentido político. De él ha dicho que nunca dimitirá porque su único objetivo es el poder y que "se está cargando el Estado".

Pero su frase más destacada contra el presidente del Gobierno ha sido: "Sánchez es capaz de vender a su madre, pero no la entrega; entrega la nuestra en vez de la suya".