Las enfermedades mentales aumentan en los niños por la Covid-19

La epidemia de la Covid-19 afectó especialmente en la salud mental de los niños en los meses más duros de la crisis. Los expertos perciben también que ahora las consultas están viviendo un repunte por "la pandemia derivada de la pandemia" en la población general con enfermedad mental.

Así lo asegura el psicólogo clínico Calixto Plumed, consejero delegado en la Clínica Nuestra Señora de la Paz (Madrid) y profesor en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios-Comillas. Sostiene que les ha llamado "poderosamente la atención el aumento de algunas incidencias vistas durante este año en la población infanto-juvenil: 7,7% trastornos de conducta y emociones cuyo inicio se presenta habitualmente en infancia y adolescencia; 1,75% ideaciones suicidas y un 1,6% de intento de suicidio".

Estos datos se reflejan en el balance de los datos recabados a partir de los 2.000 pacientes de salud mental que han visto en sus consultas durante el periodo más duro de la pandemia. Por su experiencia este psicólogo clínico ha tratado a "muchos" pacientes derivados de otros dispositivos. "La incidencia asistencial ha sido mayor", recalcó.

A partir de esos cientos de pacientes, el equipo de Plumed destaca los porcentajes más significativos de patologías que atendieron: "9,8%, trastorno depresivo mayor; 8,55%, trastorno bipolar; 7,2%, trastorno de ansiedad generalizada; 6,4%, trastorno de personalidad y trastorno límite de personalidad; 4,8%, trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y depresión; 4,25%, trastorno mixto ansioso-depresivo; 4,25%, otros trastornos de ansiedad; 3,5%, esquizofrenia; y 3,4%, trastorno adaptativo con ansiedad".

Pero los efectos de la crisis de la Covid-19 prosiguen dando la cara en las consultas: "En estos momentos están aumentando considerablemente las consultas que recibimos en las urgencias de Salud Mental. Este aumento es debido a lo que llamamos 'la pandemia derivada de la pandemia'. Su origen lo tenemos bastante detectado, porque afecta a los estados emocionales por estrés y por ansiedad".

Plumed apunta a varios aspectos que "potencian" la crisis en el plano personal por la crisis pandémica: la pérdida de un familiar, el miedo al contagio y a contagiar, la incertidumbre por personas del entorno y los sentimientos contradictorios hacia quienes no han estado en primera línea. Sin embargo, este psicólogo clínico subraya el comportamiento de las personas con enfermedad mental. "Durante la crisis Covid-19 los enfermos no han sido suficientemente atendidos por sus centros y profesionales respectivos, porque había otras urgencias sanitarias que tratar. No obstante, el comportamiento de la población que hemos atendido ha sido todo un ejemplo, más que el de muchos de los ciudadanos que nos llamamos 'normales'. Y su disciplina y respeto de las pautas sanitarias han sido muy edificantes, junto a los profesionales que hemos acompañado durante este largo período de restricciones", destacó el psicólogo.

"Por lo tanto, la salud mental no ha salido mal parada en esta ocasión como algunos otros colectivos más afectados en esta pandemia. Porque hemos sabido mirar con dignidad a los enfermos mentales, al cuidarlos como lo merecen y verlos como lo necesitan", agregó.