Elisa Beni, sobre la decisión de Elisa Mouliaá de retirarse de la acusación a Errejón: "Qué daño hacen algunas"

"¡Qué daño hacen algunas!", ha dicho colaboradora de Por fin, Elisa Beni, tras la decisión que ha tomado la actriz Elisa Mouliaá de retirar su denuncia contra Íñigo Errejón. Así lo ha indicado en su perfil de X (antes Twitter): "Acabáramos, que la Fiscalía informó en contra y esto iba a una absolución como un piano desde el principio. Carretero que no quería líos, no debió abrir juicio oral sino sobreseer", ha apostillado.

Unas declaraciones que llegan este miércoles después de que Mouliaá hiciera público que retiraba la acusación que mantenía contra el exdiputado por presunto abuso sexual. "No es una retractación, es un límite", explicando que toma la decisión de retirar la acusación porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

Insiste en que no puede "seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así", asegura. "Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Me retiro con la conciencia tranquila", ha detallado.

Este cambio de conducta ha sorprendido a la opinión pública, ya que en su momento pidió que Errejón fuera condenado a tres años de cárcel y a pagarle 30.000 euros de indemnización por daños morales por presuntos abusos que habrían tenido lugar en octubre de 2021.

Errejón mantendrá la querella contra Muliaá

Por su parte, Errejón mantendrá su querella por presuntas calumnias contra la actriz. Fuentes de la defensa del exdiputado aseguran en declaraciones a la agencia EFE que la intención del politólogo es seguir adelante con su querella contra Mouliaá con el objetivo de demostrar su inocencia.

Estas fuentes consideran que la actriz se ha echado atrás en su acusación por agresión sexual contra Errejón porque la situación era "insostenible" al tener a la Fiscalía en contra, dado que el Ministerio Fiscal no acusaba en esta causa. "Desde el primer momento hemos mantenido la misma postura: confiamos en la justicia y queremos que sea en el marco del proceso judicial en el que esclarezcan los hechos", recalcan fuentes de la defensa de Errejón.

Esta parte sostiene asimismo que Mouliaá ha renunciado dos días antes de que su abogado fuese a abandonar su representación y porque quería negociar la retirada de su denuncia para que Errejón retirase, a su vez, su querella por calumnias. Sin embargo, EFE sostiene que el letrado de la actriz, Alfredo Arrién, niega que hubiese una negociación sobre la mesa y ha indicado que su consejo era seguir adelante con el procedimiento.