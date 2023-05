El ejercicio físico aumenta la tolerancia al dolor, revela una investigación

Una investigación en la que se ha recopilado datos de 10.000 adultos ha revelado que las personas que practican ejercicio físico tienen mayor tolerancia que las sedentarias según publica la revista 'PLOS ONE'. Hasta ahora se habían hecho estudios similares pero con muestras no muy grandes por lo que las conclusiones no eran tan determinantes.

Anders Arnes, del Hospital Universitario del Norte de Noruega, y su equipo han analizado los datos de 10.732 adultos noruegos con una prueba sencilla como es introducir la mano en agua fría. Para contrastar los datos los compararon con los datos de el Estudio Tromso, una encuesta que realiza Noruega a su población y en la que entre otros factores se les cuestiona por su actividad física.

Los datos incluían los niveles de actividad física declarados por los propios participantes y sus niveles de tolerancia al dolor, evaluados en una prueba que consistía en sumergir la mano en agua fría. Los resultados demuestran que los que han declarado ser físicamente activos tienen más tolerancia al dolor que los que declararon un estilo de vida sedentario. Sugiere que permanecer físicamente activo, volverse activo o aumentar la actividad está relacionado con una mayor tolerancia al dolor.

Según los hallazgos obtenidos, los científicos proponen que incrementar la práctica de ejercicio físico podría constituir una táctica efectiva para mitigar o prevenir el dolor crónico. Además, añaden que investigaciones posteriores podrían validar la existencia de una conexión directa entre la actividad física y la capacidad de soportar el dolor, al mismo tiempo que analizarían posibles usos terapéuticos en este ámbito.

"Ser o mantenerse físicamente activo a lo largo del tiempo puede ser beneficioso para la tolerancia al dolor. Hagas lo que hagas, lo más importante es que hagas algo", recomiendan.