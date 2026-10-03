Dudas y mitos sobre la creatina: una experta explica en Onda Cero si es cierto que provoca pérdida de cabello o aumento de peso en las mujeres

El uso de creatina ha ganado presencia entre las mujeres deportistas, pero todavía genera dudas sobre el aumento de peso, la caída del pelo o si tomarla durante el ciclo menstrual es beneficioso. En Dinastía femenina, la periodista Marina Pons ha hablado con Marta León, que es ingeniera química, dietista integrativa y especialista en salud femenina.

La experta ha explicado que la creatina es una molécula que el organismo produce de manera natural y que también se obtiene a través de alimentos de origen animal, como la carne, el pescado y el marisco. Su uso, en palabras de la experta, está vinculado al "suministro de energía, particularmente en el músculo y en el cerebro".

Si bien, su uso en el deporte está más normalizado entre los hombres que entre las mujeres porque la investigación deportiva ha tomado históricamente a los hombres como principal referencia, una circunstancia que, a su juicio, deja interrogantes sobre los protocolos aplicables a las mujeres. Esto es debido a que "nuestras hormonas hacen un poco de ruido", ha apuntado.

La creatina y el ciclo menstrual

En este sentido, la experta ha apuntado que muchas mujeres llegan a la suplementación con creatina con una menor ingesta de proteínas que los hombres y que su impacto durante el ciclo menstrual requiere "más estudios". Así las cosas, León ha rechazado que la solución sea adaptar el entrenamiento, excepto cuando haya fatiga o dolor intenso.

Así las cosas, ha indicado que no hay evidencia concluyente que obligue a ciclar la creatina o a modificar la cantidad según el momento del ciclo menstrual. Las recomendaciones más habituales para adultos sanos se sitúan en 3-5 gramos diarios de creatina monohidrato; también existe un protocolo de carga de unos 20 gramos al día durante cinco a siete días y no hay pruebas que justifiquen ajustar la dosis por ser mujer.

Además, ha explicado que es más importante la constancia a la hora de tomarla que la hora exacta. Puede tomarse con agua, en el desayuno, después de entrenar... Y que combinarla con carbohidratos "podría aumentar la retención muscular".

¿Produce aumento de peso y pérdida de cabello?

Sobre la caída del cabello que produce tomarla, Marta León ha especificado que la asociación procede de un pequeño estudio realizado en jugadores de rugby que observó cambios en una hormona relacionada con la alopecia, pero que no analizó directamente la pérdida de pelo. Es más, investigaciones posteriores no han confirmado que la creatina provoque caída capilar.

En cuanto a si tomar creatina produce aumento de peso, la experta ha admitido que puede producirse al principio, cuando se empieza a consumir, pero lo ha vinculado al agua que tienen las células musculares: "El músculo está más sano, más hidratado, más jugoso".

Por todo ello, Marta León ha lamentado la escasez de estudios centrados en las mujeres y la salud hormonal y que esta falta de investigaciones provoca que las mujeres desconfíen. "Necesitamos mucha más investigación en cualquier campo con respecto a la salud hormonal femenina", ha sentenciado.