Las dos únicas bebidas saludables, además de agua, para la Universidad de Harvard

No hay duda que el agua es la bebida más saludable y recomendable. La recomendación es la de beber al menos dos litros de agua al día. Una cantidad que debe ser mayor si por ejemplo practicamos deporte, o si el día es muy caluroso como sucede este verano. Nunca hay que esperar a tener sed para beber, lo cual significaría que ya hemos entrado en un proceso de deshidratación.

La Universidad de Harvard ha elaborado un estudio en el que reflejan cuáles son las mejores alternativas al agua para poder mantenernos hidratados. Según reflejan en su estudio, laa mejores bebidas complementarias al agua son el café y el te, eso sí sin añadirles edulcorantes o azúcar.

Beneficios del café

Es fuente de Cafeína, Vitamina B2 (riboflavina), Magnesio, polifenoles, como el ácido clorogénico y el ácido quínico, y diterpenos, incluidos el cafestol y el kahweol.

Una gran cantidad de evidencia sugiere que el consumo de café con cafeína no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer como se llegó a pensar hace unos años. De hecho, el consumo de 3 a 5 tazas estándar de café al día se ha asociado consistentemente con un riesgo reducido de varias enfermedades crónicas. Sin embargo, es posible que algunas personas no toleren cantidades más altas de cafeína debido a los síntomas de nerviosismo, ansiedad e insomnio. El café descafeinado es una buena opción si uno es sensible a la cafeína

Beneficios del te

Es fuente de Cafeína (tés tradicionales, no de hierbas), polifenoles, Flavonoles: miricetina, quercetina, kaempferol, teaflavinas o catequinas

La mayoría de los tés tradicionales no contienen una cantidad significativa de nutrientes, pero son ricos en polifenoles. Estos son productos químicos vegetales que le dan a los tés su sabor y aroma distintivos y pueden tener propiedades que promueven la salud.

Los estudios sugieren beneficios potenciales para la salud del té debido a su alto contenido de polifenoles. La investigación observacional ha encontrado que el consumo de té de 2 a 3 tazas diarias está asociado con un riesgo reducido de muerte prematura, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2

Recomendaciones de Harvard

Prioriza las verduras y frutas en tu comida para que sean al menos la mitad del plato. Busca el color y la variedad.

Elije granos integrales (trigo integral, cebada, , quinoa , avena o arroz integral)

No olvides la proteína: El pescado, las aves, las legumbres o frutos secos son fuentes de proteínas saludables. Limita la carne roja y evita las carnes procesadas como embutidos.

Aceites vegetales saludables como el aceite de oliva. Evita los refinados

Bebe agua, café o té .

Omita las bebidas azucaradas , limite la leche y los productos lácteos a una o dos porciones por día y limite el jugo a un vaso pequeño por día.

Mantén un estilo de vida activo