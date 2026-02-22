Dos años del incendio de Campanar: de la indignación por el archivo de la causa a la rehabilitación del edificio

El edificio del barrio de Campanar de València devastado por un incendio el 22 de febrero de 2024, que dejó diez muertos y a un centenar de familias sin nada, cumple este domingo dos años de la tragedia, inmerso desde hace más de seis meses en su rehabilitación integral.

La Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar (APROICAM) ha convocado este domingo un acto conmemorativo del segundo aniversario del incendio, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, para recordar a las víctimas, rendirles homenaje y ensalzar la unidad y fortaleza de la comunidad vecinal.

Del esqueleto negro a la esperanza

También quieren compartir el avance del proceso de rehabilitación del edificio, que ha permitido pasar del esqueleto ennegrecido en que se convirtió tras el incendio a la esperanza de que esté completamente rehabilitado a finales de este año y que los vecinos puedan recuperar sus hogares.

El inmueble renovado va tomando forma tras el inicio de las obras el pasado 4 de julio de 2025, dieciséis meses después de la tragedia. Las obras corren a cargo de la empresa Dragados S.A., con un presupuesto de más de 20 millones -asumido por la aseguradora- y un plazo de diecisiete a dieciocho meses.

Archivo de la causa

La rehabilitación se inició envuelta en la causa judicial que dirigía el Juzgado de Instrucción número 9 de València y cuya decisión de decretar su sobreseimiento provisional, al entender que los hechos no presentan caracteres de delito sino que eran accidentales, fue recurrida por algunos propietarios.

A final de julio, la Audiencia de Valencia confirmó el archivo provisional de la causa por el incendio del edificio, desestimando así los recursos presentados por las partes. Familias de los fallecidos aseguraron que respetaban la decisión judicial pero no la compartían y la Comunidad de Propietarios informó de que no iba a interponer recurso de amparo.

El 2 de septiembre comenzó el desescombro del edificio y durante cinco meses se retiraron miles de toneladas de residuos, con un coste (1,5 millones de euros) asumido por las compañías aseguradoras, al igual que el de la redacción del proyecto de reconstrucción (1,1 millones).

Licencia en tiempo récord

El Ayuntamiento de València concedió la licencia para la rehabilitación mes y medio antes de lo previsto -30 de junio de 2025- , un "tiempo récord", según destacó la alcaldesa, María José Catalá, quien destacó que se iban a introducir mejoras en las condiciones de evacuación y seguridad en caso de incendio.

Según el proyecto básico del proyecto presentado a finales de diciembre de 2024, la rehabilitación comprende un edificio de 137 viviendas, 15 alturas y tres plantas en subterráneo. Se separarán las dos escaleras del edificio, para evitar situaciones de bloqueo de ambas alternativas en caso de emergencias.

También se adaptará a las exigencias en materia de sostenibilidad y ahorro energético, y para la nueva fachada se ha elegido el material cerámico como pieza articuladora del lenguaje estético y compositivo.

Además, se resolverá la producción de agua caliente sanitaria mediante unidades interiores de aerotermia y se apoyará con una instalación fotovoltaica la producción de electricidad de origen renovable, además de contemplar una mejor accesibilidad a la piscina y a la zona exterior urbanizada.