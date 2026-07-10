Dónde se ha originado el incendio de Almería: la Junta apunta al tendido eléctrico y las eléctricas responden

Continúa la investigación sobre las causas que originaron el incendio forestal que se ha cobrado la vida de 12 personas y ha dejado 23 desaparecidas en el municipio de Los Gallardos (Almería). La Junta de Andalucía apunta al tendido eléctrico como posible origen del fuego.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que el incendio comenzó como un "incendio de cuneta" y que, debido a los fuertes vientos y a la gran cantidad de barrancos de la zona, se propagó con una velocidad extrema. Como consecuencia, el perímetro afectado cuenta ya con 3.150 hectáreas calcinadas. En las labores de extinción trabajan 464 efectivos y 124 vehículos, además de un amplio dispositivo de la Guardia Civil de más de 160 efectivos. Por otro lado, ya se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplazada desde la base de Morón de la Frontera (Sevilla).

Las primeras indagaciones apuntan a que el inicio del siniestro pudo deberse a la caída de un cable en el kilómetro 511 de la carretera N-340A. "Es una situación muy compleja porque hay múltiples diseminados", ha indicado el consejero Sanz, quien también ha añadido que, al tratarse de una zona con numerosos barrancos, las labores de extinción son "francamente complejas porque no puede entrar ni la maquinaria".

Investigación de las causas

Red Eléctrica ha aclarado que la línea de alta tensión relacionada con el inicio del incendio forestal no es de su propiedad, mientras que Endesa ha comunicado que los técnicos se desplazaron a la zona a las 02:00 horas de la madrugada, y determinaron que tampoco se trataba de una instalación suya ni de un elemento de la red de distribución. Asimismo, la compañía ha señalado que el cable de instalación privada no tenía tensión.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, apunta a la hipótesis de la causa de las llamas, a la caída de un poste del tendido eléctrico. En una entrevista concedida a la Cadena Cope, ha asegurado que "derivarán responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo".

Actuaciones y recomendaciones de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha iniciado las actuaciones para esclarecer el origen del incendio forestal y también baraja la hipótesis de que este se produjera por un cable eléctrico, según han informado fuentes del instituto armado.

Entre las principales actuaciones que se están llevando a cabo destacan la evacuación preventiva de la población de las zonas de riesgo, la protección de los vecinos y sus bienes, el establecimiento de controles y restricciones de acceso, la vigilancia de las áreas afectadas para prevenir actos delictivos, la regulación del tráfico en las carreteras afectadas y el auxilio a las personas damnificadas.

Los agentes mantienen, además, una coordinación permanente con el Plan Infoca, Bomberos, Protección Civil, Policía Local, los servicios sanitarios, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía y el resto de organizaciones implicadas para garantizar una respuesta "conjunta, eficaz y adaptada" a la evolución del incendio.

Por otro lado, la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, evitar acceder a las zonas restringidas, no obstaculizar el paso de los vehículos de intervención y mantenerse informada a través de los canales oficiales.