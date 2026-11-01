Dónde es festivo el 2 de noviembre: todas las comunidades que hacen puente por el Día de Todos los Santos

El mes de noviembre ha comenzado y con él, una pregunta que los españoles se hacen habitualmente: ¿El Día de Todos los Santos es festivo? Es una fecha muy señalada en el calendario, y con mucha tradición en nuestro país, además de una de las últimas, antes de que llegue Navidad.

Este año, el 1 de noviembre ha caído en domingo. Por lo que, la decisión de pasar el festivo al lunes depende, exclusivamente, de cada comunidad autónoma, según la normativa actual. Así las cosas, nueve comunidades han tomado la decisión de trasladarla al lunes, para que así niños y trabajadores disfruten de tres días de descanso.

Estas son las comunidades que han decidido pasr el Día de Todos los Santos al lunes

Las nueve comunidades que han decidido pasar el Día de Todos los Santos al lunes son: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Navarra.

Por lo tanto, en Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Murcia, País Vasco, Ceuta y Melilla, el 2 de noviembre es un lunes normal como otro cualquiera.

La decisión de mover la festividad o no depende de cada territorio. Cada comunidad decide cuáles celebrar y cuáles no, teniendo en cuenta siempre que solo pueden celebrarse un máximo de 14 festivos al año entre nacionales, autonómicos y locales.

Otro puente en Madrid antes del Día de la Constitución

La mayoría de los españoles tienen que esperar a diciembre para disfrutar de los siguientes días festivos. No es el caso de Madrid, que el próximo lunes 9 de noviembre celebra el día de su patrona, Nuestra Señora de la Almudena. De esta manera, los madrileños van a encadenar dos semanas consecutivas con fines de semana largos.

Qué festivos quedan antes de que acabe el año

Antes de finalizar el 2026 quedan varios festivos por celebrarse. Dos de ellos muy esperados, porque su cercanía entre sí permite juntar varios días seguidos libres. Se trata del 6 y 8 de diciembre, Día de la Constitución y Día de la Inmaculada Concepción, respectivamente.

Este año caen en lunes y miércoles, por lo que en hasta diez comunidades -Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Melilla- podrán disfrutar de hasta cinco días seguidos libres.

Para terminar, queda por celebrarse el día de Navidad, que este año cae en viernes, por lo que los afortunados volverán a disfrutar de un fin de semana largo en plenas vacaciones navideñas.