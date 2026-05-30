La divertida forma en la que los niños ven el trabajo de sus padres: del informático a la madre en la barra americana

Explicar a un niño en qué consiste el trabajo de un Social Media Manager o de una diseñadora interfaz es más complejo de lo que realmente parece. Con el fin del curso escolar a la vuelta de la esquina, los colaboradores del programa Julia en la Onda de Onda Cero han analizado junto a su presentadora Julia Otero la manera que tienen los padres de explicar a los niños a qué se dedican.

Muchos colegios organizan jornadas para que padres y madres acudan a las aulas a explicar sus profesiones. Sin embargo, cuando son los niños los que tienen explicar los trabajos de sus padres, la ironía supera a la lógica. En la sección de Julia en la Onda se ha mostrado que los niños solo asimilan las profesiones que ven en su día a día, como conductor de autobús o cajero de supermercado. En cambio, cuando las tareas se vuelven más 'invisibles', la imaginación de los niños se dispara.

Varios de los profesores de educación infantil que han entrevistado en el programa de Julia Otero han comunicado cómo "ir a la oficina", para los niños. significa solamente hacer "tic, tic, tic, tic" con una máquina. Y es que esta falta de comprensión de los oficios de los adultos asegura que, por ejemplo, para los niños sus profesoras, no trabajan ya que "van al colegio porque los quieren mucho". Otro ejemplo viene de la mano de la propia Julia Otero, quien añadía que su hija decía que su padre era médico y curaba a las personas y, en cambio, su madre no trabajaba "iba a la tele a hablar".

Las ocurrencias de los niños en las aulas

Una de las joyas en esta sección ha sido el dibujo de una niña a la que pidieron retratar a su madre trabajando. En el boceto de la niña se mostraba a una mujer, subida a una barra vertical y rodeada de hombres que le ofrecían dinero. Fue la propia madre la que tuvo que enviar una nota a la profesora en la que decía que no era estríper. "Trabajo en la ferretería del pueblo y mi hija dibujó lo que pasó el día de la nevada, cuando solo quedaba una pala y los clientes empezaron a pujar por ella", afirmó la madre.

Otros padres intentan explicar sus oficios como, por ejemplo, un informático creando aplicaciones para la banca, que explicó a los niños los entornos financieros adaptando el concepto mediante el uso de huchas y los ahorros que regalan los abuelos. O, por otro lado, un operador técnico de Red Eléctrica, que para explicar en qué trabajaba organizó un juego en el que los alumnos hacían de casas, molinos eólicos y cables y en la que su misión era derribar las líneas de alta tensión.

Como broche final, el programa Julia en la Onda también ha destacado dos casos donde tener una estrella en la familia descoloca, no solo a los niños, sino a los propios profesores. Por un lado, recordaron la visita de David Bisbal al colegio de su hija para dar un "concierto privado", algo que los compañeros de la pequeña resumieron con total naturalidad diciendo que había ido "el papá de Bianca a tocar la guitarra". Y, por otro lado, otro caso que comentan es el de Henry Cavill, quien tuvo que acudir a la clase de su sobrino ya que ni su profesora ni sus propios compañeros creían que su tío fuese "Superman".